Hagen. Max Haunhorst zählt zu den besten Nachwuchsreitern Deutschlands. Mit zwei Jahren saß der 18-Jährige erstmals auf einem Pferd, versuchte es kurz mit Fußball, bevor er sich endgültig dem Reitsport verschrieb. Im Interview spricht er über seine Vorbilder, seine Ziele und seine Zukunftspläne.

Herr Haunhorst, Ihre Eltern sind Springreiter, haben einen Pferdehof. War Ihre Karriere als Reiter vorprogrammiert?

Naja, ich habe es auch mal mit Fußball probiert, aber ich war ziemlich talentfrei. Ich habe auch ein Spiel gemacht, das haben wir direkt verloren. Dann habe ich doch lieber geritten.

Wie ist es, in so einer pferdebegeisterten Familie aufzuwachsen?

Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Auf den Turnieren zum Beispiel schlafen wir zusammen in der Wohnkabine unseres Lkw. Ich weiß nicht, wann man in meinem Alter noch so viel Zeit mit der Familie verbringt. Das ist meistens sehr schön, aber natürlich eckt man auf engstem Raum auch mal an.

Ihr Vater ist auch Ihr Trainer. Wie funktioniert die Zusammenarbeit?

Wir haben früh gelernt, dass er uns nach vorne bringen will und seine Ratschläge wirklich helfen. Teilweise setzt er sich auch selber drauf und macht uns das vor. Er hat sehr viel Erfahrung und ein gutes Auge für die Pferde. Neben Christian Ahlmann ist er ein großes Vorbild von mir.

Wann saßen Sie das erste Mal auf einem Pferd?

Mit zwei Jahren habe ich mein erstes Pony bekommen und mit sechs an den ersten Turnieren teilgenommen.

Mit Erfolg, wie Ihr Sieg in Neumünster zeigte. Wie viel haben sie vorher trainiert?

Wir haben einen recht festen Rhythmus, den die Pferde kennen und mögen. So gehen die Pferde vormittags an die Führmaschine und werden teilweise noch longiert. Bei gutem Wetter kommen sie dann auf die Weide. Nachmittags reite ich sie. Insgesamt zwei bis drei Stunden mit zwei oder drei unterschiedlichen Pferden. Ich springe allerdings sehr wenig. Springen kennen und können die Pferde und ich habe zur Zeit keine jungen Pferde. Für Routiniers ist es wichtig, sie bei Laune und konditionell fit zu halten.

Aber es sind keine Dressurpferde.

Nein, in einer Dressurprüfung wären wir ziemlich weit hinten.

Sie haben Olympiamedaillengewinner Göran Bengtsson auf Platz zwei verwiesen. Wie war das?

Ich schaue mir sehr viel von den älteren ab und versuche viel von denen zu lernen. Diesmal wurde einfach meine Risikobereitschaft belohnt und das nötige Glück war auch dabei.

Was haben Ihre Schulfreunde zu Ihrem Erfolg gesagt?

Ein Lehrer hat mich angesprochen, meine Freunde haben kurz gefragt, wie es gelaufen ist. Dann haben wir aber auch wieder über andere Dinge gesprochen.

Welche Ziele verfolgen in dieser Saison?

In dieser Saison möchte ich gern an den Europameisterschaften teilnehmen und das ein oder andere schwere Turnier bei den Senioren in Angriff nehmen. Ein großer Traum von mir ist es für Deutschland bei Olympia zu starten.

Ist Reiten schon mehr als ein Hobby für Sie?

Ich mache es jeden Tag. Wenn ich aber keine Lust mehr hätte, könnte ich auch sofort aufhören. Meinen Eltern ist es wichtig, dass der Betrieb sich nicht auf meinen Bruder und mich konzentriert und wir auch was anderes machen könnten.

Was darf bei einem Reitturnier nicht fehlen?

Mein Team! Insbesondere direkt vor dem Springen bin ich auf die Hilfe meines Teams angewiesen und freue mich wenn alles reibungslos klappt.

Haben Sie mal was vergessen?

Ich hatte mal die Reithose von meinem kleinen Bruder dabei, die natürlich viel zu klein war. Zum Glück hat eine Bekannte meine Hose nachgebracht.

Springreiten ist meist ein Einzelsport. Vermissen Sie manchmal das Mannschaftsgefühl?

Grundsätzlich bin ich sehr ehrgeizig und habe gerne alles in der Hand. Dann bin auch nur ich verantwortlich. Aber auf den Turnieren treffe ich meine Freunde und wir sind wie ein Team, nur die paar Stunden auf dem Pferd nicht.

Im nächsten Jahr machen Sie das Abitur. Möchten Sie auch mit Pferden arbeiten?

Ich möchte erst mal eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich machen oder in dieser Richtung studieren. Natürlich will ich weiter reiten, aber mir auch ein zweites Standbein aufbauen. Vielleicht verletzte ich mich ja oder habe irgendwann keine Lust mehr.

Auf Instagram haben Sie mehr als 3500 Follower. Was macht Sie so interessant?

Keine Ahnung. Ich wunder mich auch darüber. Nach dem Sieg in Neumünster kamen mehrere hundert neue Follower. Ich glaube der Großteil ist an den Pferden interessiert, wüsste nicht was an mir interessant wär.

Wird Ihr Pferd dann für Instagram in Szene gesetzt?

Nein, ich poste wirklich wenig und suche auch nicht nach speziellen Motiven. Ich versuche einfach ein bisschen von meinem Turnierleben zu teilen.