Osnabrück. Man muss mit Prognosen im Sport ja vorsichtig sein, aber nach dem Spitzenspiel der 2. Basketball-Bundesliga sei diese Vorhersage erlaubt: Die Girolive-Panthers und die Halle Lions werden den Aufstieg unter sich ausmachen. Die Nervenschlacht beim 65:61 war ein Vorgeschmack auf die Playoffs.

Die Panthers und ihre Fans jubelten, als wäre der Aufstieg schon perfekt. Dabei hatten sie „nur“ den 16. Saisonsieg perfekt gemacht, aber nach der 40-minütigen Nervenschlacht hatten sich einfach Gefühle angestaut, die rausmussten. Panthers-Trainer Mario Zurkowski hatte sich schon vorzeitig von unerwünschtem Ballast getrennt: Sein Sakko und die Krawatte hatten dran glauben müssen, als die Schiedsrichter im dritten Viertel einen Schrittfehler der Panthers abpfiffen. Für seinen Ausbruch an der Seitenlinie kassierte er ein technisches Foul. Dabei hatten die OSC-Frauen schon Probleme genug.

Spitzenspiel besticht durch hohe Intensität

Hochkarätig war ihre Trefferquote aus der Distanz gewesen. Vier Dreier fielen beim OSC im ersten Viertel (24:19). Zwei Dreier waren es noch im zweiten Viertel (12:9), das weniger durch die Punkteausbeute begeisterte, aber wegen der intensiven Zweikämpfe und bissiger Defensivarbeit doch jederzeit mitriss.

Im dritten Viertel fehlen zwingende Ideen in der Offensive

Aber dann, im dritten Viertel, war dieser Schwung genauso dahin wie die zehn Punkte Vorsprung. Zurkowski kassierte sein Foul, die Panthers machten Fehler und trafen kaum noch. „Wir haben den Ball bewegt, aber es war nichts Zwingendes dabei“, erkannte der Trainer. Die Lions hingegen punkteten beständig. So startete der OSC mit einem Sechs-Punkte-Rückstand in den Schlussabschnitt (48:54), hatte sich aber noch nicht aufgegeben.

Strozyk und Takács pushen, Knopp reißt mit



„Melli hat das ganze Team mit ihrer Körpersprache mitgerissen“, lobte Zurkowski seine Kapitänin Melina Knopp, die noch mal aufdrehte. „Ihre Energie und die Zuschauer haben uns heute den Sieg beschert“, sagte der Trainer. Die 24-Jährige wollte den Sieg nicht für sich reklamieren: „Jenny Strozyk und Kata Takács haben mich richtig gepusht. Ich wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen.“ Zweimal eroberte Knopp den Ball und sorgte später für den Ausgleich (61:61/38. Minute). Rund 550 Zuschauer in der OSC-Halle waren schon auf Betriebstemperatur, durften sich aber noch einmal steigern, als Jenny Strozyk 28 Sekunden vor Schluss die Führung zurückholte. Halles letzter Dreierversuch prallte vom Ring ab. Der OSC konterte, die gefoulte Emma Eichmeyer sorgte von der Freiwurflinie für die Entscheidung.

Girolive-Panthers - Halle Lions 65:61 (24:19, 12:9, 12:26, 17:7) Panthers: Borchers, Bühner, Dölle 6 Punkte/1 Dreier, Dzeko, Eichmeyer 4, Jongeling 5/1, Knopp 16/4, Olson 6/2, Potratz, Rollerson 7, Strozyk 13, Takács 8. Halle: Bennett, Budimir 2, Hebecker 10/2, Kampouraki 12/3, Kasparkova 5, Kazlauskaite 18/3, Mercer 14, J. Schinkel, L. Schinkel. Aufgrund technischer Probleme sind keine weiteren Scoutingdaten verfügbar.

Zurkowski: Dieser Sieg gibt großes Selbstvertrauen



„Wir hatten nach der Verletzung von Milica Milosev einige Tiefs und auch heute unsere Schwankungen, aber dieser Sieg gibt uns großes Selbstvertrauen“, sagte Trainer Zurkowski. Sein Team geht Ende März als Hauptrundenerster mit Heimrecht in die Playoffspiele. „Die Spiele werden sicherlich genauso physisch und eng“, beschrieb Strozyk den Playoff-Vorgeschmack, auch wenn es ein Wiedersehen mit Halle erst in der entscheidenden Runde um den Aufstieg geben kann.

Strozyk verrät das Panthers-Motto: Kämpfen, kämpfen, kämpfen

In den K.-o.-Spielen können die Erfahrungen aus dem Duell am Sonntag helfen. „Wir haben von Anfang an versucht, die aggressive Spielweise der Hallenserinnen anzunehmen und gleich zurückzugeben. Auch in der Phase, wo es nicht so gut für uns lief, haben wir uns gesagt: kämpfen, kämpfen, kämpfen“, sagte Strozyk. „Wir haben als Mannschaft Charakter gezeigt“, sagte Knopp – mit diesen Qualitäten können es die Panthers noch weit bringen.