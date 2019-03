Verbissener Zweikampf im Spitzenspiel: Brianna Rollerson (in Weiß) gegen Halles Dimitra Kampouraki. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Im zweiten Viertel schienen sie auf der Siegerstraße, im dritten Viertel geriet der Sieg plötzlich arg in Gefahr: In einer Nervenschlacht blieben die Girolive-Panthers in der entscheidenden Phase des Spiels cool und siegten im Spitzenspiel der 2. Basketball-Bundesliga mit 65:61 gegen die Halle Lions. Damit gehen die Osnabrückerinnen sicher als Erster der Hauptrunde in die Playoffs.