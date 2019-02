Osnabrück. Marie Brockhaus und Jessica Felsner kamen mit schönen Kindheitserinnerungen und gingen als strahlende Siegerinnen: Sie waren nicht die Einzigen, die mit Bestleistungen einen nachhaltigen Eindruck beim 15. Schwimm-Meeting der TSG Burg Gretesch hinterließen.

„Ich bin hier schon früher gut geschwommen“, erinnerte sich Marie Brockhaus. Inzwischen startet die 20-jährige Paderbornerin nicht mehr für ihren Heimatverein, sondern trainiert am Olympiastützpunkt in Heidelberg – aber die guten Ergebnisse liefert sie immer noch ab. Über 100 Meter (1:01,06 Minuten) und 200 Meter Schmetterling (2:15,79) stellte sie ihre eigenen zwei Jahre alten Meetingrekorde ein und schwamm zu einer deutschen Saisonbestleistung.

Dabei sind die Athleten so früh im Jahr noch nicht austrainiert, aber nach den Kurzbahnhöhepunkten im Winter ist Osnabrück eine attraktive Station, um sich wieder auf der 50-Meter-Bahn zurechtzufinden. „Das ist genau der Wettkampf, den wir gesucht haben“, sagte Sander Ganzevles, Cheftrainer am Olympiastützpunkt in Heidelberg: „Es ist kein Megaspitzenniveau, aber immer noch ein guter Wettkampf, der zügig durchgezogen wird und bei dem die Athleten viel im Wasser sind.“



Das Timing des TSG-Meetings ist ein Grund, warum nur vier statt der erwarteten zehn Bestzeiten in der Veranstaltungshistorie notiert wurden. „Das heißt nicht, dass unser Teilnehmerfeld so schlecht ist. Die Rekorde wurden einfach von Top-Schwimmern aufgestellt und sind so schnell, dass man schon gewaltig was bringen muss, um sie zu erreichen“, sagte TSG-Cheforganisator Volker Willmann.

Veranstaltungsrekorde beim 15. Schwimm-Meeting der TSG Burg Gretesch 50 Meter Freistil: Artem Selin (Nübad-Flipper) 22,69 Sekunden



100 Meter Schmetterling: Marie Brockhaus (Nübad-Flipper) 1:01,06 Minuten



200 Meter Schmetterling: Marie Brockhaus (Nübad-Flipper) 2:15,79 Minuten



100 Meter Rücken: Barbara Schaal (SV Gelnhausen) 1:03,25 Minuten



Artem Selin gelang das. Der Senkrechtstarter aus dem Jahrgang 2002 schlug über 50 Meter Freistil in 22,69 Sekunden an – mit Saisonbestleistung und deutschem Altersklassenrekord stellte er die Bestzeit des Niederländers Jesse Puts ein. Ein gutes Omen? Puts hatte 2016 erst den Meetingrekord in Osnabrück geschwommen und war knapp zehn Monate später Kurzbahn-Weltmeister geworden. Rückenspezialistin Barbara Schaal (Gelnhausen) trug sich über 100 Meter (1:03,25 Minuten) in die Geschichtsbücher der Veranstaltung ein und nahm außer zwei offenen und mehreren Jahrgangssiegen 200 Euro Prämie für ihre Rekordzeit mit nach Hause.



Preisgelder verdiente sich auch Jessica Felsner. Drei Siege und ein zweiter Platz gelangen der 23-Jährigen, die im Dezember Deutsche Meisterin auf der Kurzbahn geworden war. „Ich war schon als Kind in Osnabrück und habe gute Erinnerungen“, sagte die Kölnerin, die nach dem Zwischenstopp beim TSG-Meeting in diesem Jahr noch viel vorhat. „Vielleicht klappt’s mit der WM. Es wird nicht einfach, aber es ist machbar.“ Zumindest erfüllte sie schon mal Pflichtzeiten für Starts bei den hochkarätigen niederländischen Swim-Cups in Den Haag und Eindhoven Anfang April.

Für die Starter aus Stadt und Landkreis Osnabrück steht in zwei Wochen erst mal die Bezirksmeisterschaft im Fokus, die ebenfalls im Nettebad ausgetragen wird. Dann wird auch Ulrike Nestmann ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden wollen. „So schnell war sie seit anderthalb Jahren nicht mehr“, freute sich ihr Trainer Christian Gärtner vom TSV Quakenbrück über einen „ganz guten Start in die Langbahnsaison“. Gut verkaufen wollen sich dann auch Can Luca Rose (zweimal Bronze) und Till Hulfershorn (einmal Dritter), die in den Jahrgangswertungen Medaillen für die Gastgeber aus Gretesch holten.



Anzeige Anzeige

Mit Ambitionen wird der VfL Osnabrück ins Rennen gehen, der beim TSG-Meeting auf Rang drei des inoffiziellen Medaillenspiegels hinter der SG Gladbeck/Recklinghausen und der SG Region Oldenburg landete. Vorzeigeschwimmer Jonas Bergmann musste zwar wegen einer Erkältung am zweiten Tag passen, hatte aber zuvor als geteilter Zweiter über 50 Meter Schmetterling und Vierter über 100 Meter Freistil zwei Normen für den Start bei der Deutschen Meisterschaft gelöst. Acht jüngere Vereinskollegen sind bereits für die Deutsche Jahrgangsmeisterschaft in Berlin (28. Mai bis 1. Juni) qualifiziert.