Osnabrück. Eine Woche vor dem Gipfeltreffen gegen die Halle Lions haben die Girolive-Panthers in der 2. Basketball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Sie schlugen die Krofdorf Knights verdient mit 74:43 (35:25).

Panthers-Trainer Mario Zurkowski goss nach dem Sieg allerdings zunächst mal Wasser in den Wein: Die Startschwierigkeiten gegen Krofdorf erinnerten ihn zu sehr an die Niederlage in Rotenburg. „Wir haben da weitergemacht, wo wir in Rotenburg aufgehört haben“, kritisierte er, um im nächsten Atemzug dann doch eine Reihe an Sonderlob auszuteilen. „Emma Eichmeyer, Sarah Olson, Melina Knopp und Jenny Strozyk haben herausragend gespielt“, konstatierte der Trainer zufrieden, „und ab dem zweiten Viertel war auch die Teamleistung gut“.

Krofdorf zieht früh davon

Die gut 450 Zuschauer konnten ihrem Team zu Beginn nur wenig applaudieren. Schnell lagen die OSC-Frauen nach zwei Treffern aus der Distanz von Sarah Lückenotte und wieder einmal Krofdorfs Topscorerin Leslie Robinson (19 Punkte/14 Rebounds) mit 2:8 zurück. 10:18 stand es nach dem ersten Viertel. Die Panthers waren zu weit weg vom Gegner, leisteten sich zu viele Ballverluste und spielten einfach zu ungenau.



Panthers erhöhen Aggressivität – und kommen zurück

Im zweiten Abschnitt präsentierte sich dann eine ganz andere, aggressivere Mannschaft auf dem Feld. Eichmeyer handelte gedankenschnell, als sie erst per Korbleger traf und dann hinten den Ball wieder stibitzte, um sofort die nächsten wichtigen Punkte nachzulegen (14:18/11. Minute).

Eichmeyer poliert ihre Statistik weiter auf

„Zu Anfang war uns nach der Niederlage in Rotenburg noch die Anspannung anzumerken. Zum Glück haben wir sie schnell abgelegt, und die gesamte Mannschaft ist dann richtig ins Rollen gekommen. Das hat einfach Spaß gemacht“, freute sich Eichmeyer nach dem Spiel. Ihr gelangen 14 Punkte und elf Rebounds – eine starke Statistik. „Emma hat uns sehr viel Energie gebracht. Sie war sowohl offensiv als auch bei den Rebounds unfassbar präsent“, unterstrich ihr Trainer.

Girolive-Panthers - Krofdorf Knights 74:43 (10:18, 25:7, 24:10, 15:8) Panthers: Borchers, Dölle 6 Punkte, Dzeko, Eichmeyer 14, Jongeling 7/1 Dreier, Knopp 9/1, Olson 14/4, Potratz 2, Rollerson 6, Strompen, Takacs 11/1. Krofdorf: Deneke 6/2, Gries, Lückenotte 5/1, Quapil 4, Robinson 19/3, Seel 3/1, Shaxon 1, Small 5/1. Trefferquote Nah-/Mitteldistanz: 63 zu 15 % Dreier: 36 zu 26 % Rebounds: 44/40 Assists: 19/8 Turnover: 15/13

Die Panthers waren jetzt da. Die Gäste Hessen, die mit einer kleinen Rotation von nur acht Spielerinnen angereist waren, kamen nun nicht mehr zu ihrem Spiel. Stattdessen traf Sarah Olson (14 Punkte) mit ihren vier Dreiern immer wieder ins Herz und vergrößerte den Abstand (35:24/18.).



Olson: Vielleicht zu viel nachgedacht

„Wir haben etwas langsam ins Spiel hineingefunden und vielleicht zu viel nachgedacht“, erklärte Olson. „Als wir angefangen haben, den Ball besser laufen zu lassen, und besser verteidigt haben, lief auch unser offensives Spiel deutlich erfolgreicher“, erklärte sie einen Schlüssel für den 15. Saisonsieg.

Anzeige Anzeige

Knopp und Strozyk glänzen mit Vorlagen



Immer wenn die OSC-Frauen den Ball laufen ließen und Krofdorf früh attackierten, waren sie auch erfolgreich. Melina Knopp (sechs Vorlagen) und Jenny Strozyk (acht) als unermüdliche Antriebsfedern lieferten alleine vierzehn der insgesamt 19 erfolgreichen Zuspiele zu einem Korberfolg. „Melli und Jenny haben ihre Kolleginnen super in Szene gesetzt. Zusätzlich bin ich froh, dass Sarah wieder zu alter Wurfstärke zurückgefunden hat“, sagte Zurkowski.

"Schritt in die richtige Richtung" vor Gipfeltreffen

Entschlossen kamen die Panthers aus der Halbzeitpause. Zehn Punkte durch Olsons zwei Dreipunktspiele, Brianna Rollersons Korbleger und Rowie Jongelings schönen Mitteldistanzwurf machten den Sack frühzeitig zu (45:25/23.) „Das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir müssen uns für das Spiel nächste Woche gegen Halle in allen Bereichen noch steigern“, fasste es Zurkowski zusammen. Am Sonntag kommt es zum Gipfeltreffen gegen die Lions, gegen die sich der OSC keine Nachlässigkeiten leisten darf. Die Hallenser siegten gegen die Bergischen Löwen mit 90:71 und kommen als Tabellenzweiter an die Hase.