Unter der Woche übernahm Co-Trainer Sasa Cuic (hinten) die Übungseinheiten bei den Girolive-Panthers, am Sonntag führt Trainer Mario Zurkowski (vorne) wieder Regie beim OSC. Archivfoto: Helmut Kemme

Osnabrück. Tabellenführer gegen Drittletzten – da sollten die Rollen in der 2. Basketball-Bundesliga klar verteilt sein, aber der Warnschuss in Rotenburg (62:77) hat bei den Girolive-Panthers gesessen. „Wenn du einen Gegner nicht ernst nimmst, kann jedes Spiel in die Hose gehen. Das muss meiner Mannschaft bewusst sein“, warnt Trainer Mario Zurkowski sein Team vor dem Duell am Sonntag (16 Uhr) gegen die Krofdorf Knights.