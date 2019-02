Osnabrück. Wenn Teilnehmer ihre Starts zurückziehen müssen und Läufe gestrichen werden, klingt das nach Rückschlägen für eine Veranstaltung. Beim Schwimm-Meeting der TSG Burg Gretesch ist genau das Gegenteil der Fall.

„Auf so eine Veranstaltung haben wir all die Jahre hingearbeitet“, sagt Volker Willmann, und der väterliche Stolz ist nicht zu überhören. Vor einigen Jahren hat der 68-Jährige zwar die Abteilungsleitung bei der TSG abgegeben, aber das Schwimm-Meeting ist immer noch „sein Baby“ – und das hat 2019 noch mal einen kräftigen Wachstumsschub hingelegt. „Wir haben Top-Schwimmer bis zum Abwinken“, sagt Willmann vor der 15. Auflage, die am Samstag um 9 Uhr mit den Vorläufen über 50 Meter Freistil der Frauen beginnt.

707 Athleten und damit 160 mehr als im Vorjahr hatten sich angemeldet – zu viele, um die Sicherheitsbestimmungen im Osnabrücker Nettebad einzuhalten und den Zeitplan an zwei Tagen im Rahmen zu belassen. Jahrgänge mussten gestrichen werden. Der Wettkampf über 200 Meter Lagen wurde auf fünf Vorläufe ausgedünnt, auch wenn es Willmann „um jeden einzelnen Schwimmer leidtut“, der jetzt nicht beim TSG-Meeting starten kann.

Jonas Bergmann geht für den VfL viermal ins Rennen

Auch der VfL Osnabrück brachte ein großes Opfer. Nach einem Anruf von Willmann zog VfL-Trainerin Janina Braun 39 Schwimmer aus dem jüngsten Jahrgang zurück, die zusammen für 216 Starts gemeldet hatten. Trotzdem stellen die Lila-Weißen noch ein ansehnliches Aufgebot. Als Aushängeschild geht Jonas Bergmann viermal ins Rennen.





Die Konkurrenz kommt aus halb Deutschland. 39 Vereine aus acht Bundesländern stehen in den Meldelisten, darunter erstmals auch Schwimmer vom Olympiastützpunkt in Heidelberg. Insgesamt starten am Samstag 572 Teilnehmer. Am Sonntag sind 553 Athleten im Wasser.

Deutsche Meister zu Gast

Als nationale Spitzenkräfte stehen Jessica Felsner (Köln) und Artem Selin (Nürnberg) auf dem Startblock. Beide wurden im Dezember Deutsche Kurzbahn-Meister über 50 Meter Freistil. „Außerdem sind noch etliche Schwimmer am Start, die bei der DM im Endlauf standen“, freut sich Willmann über das Teilnehmerfeld, auch wenn es für die TSG erneut ein teures Wochenende werden könnte: Im Vorjahr wurden sechs Veranstaltungsrekorde aufgestellt, die mit einer Geldprämie belohnt werden. In diesem Jahr rechnet Willmann mit bis zu zehn Bestleistungen.

Auch Jeroen Baars (Rotterdam) könnte sich in die Historie des Meetings eintragen. Der 26-Jährige wurde 2012 und 2013 dreimal niederländischer Meister im Schmetterling und Freistil und ist prominentester Schwimmer aus dem Nachbarland. Die Zahl der niederländischen Clubs ist von sieben auf zehn gestiegen, und die kommen nicht nur aus dem nahen Grenzgebiet, sondern nehmen inzwischen schon weite Anreisen in Kauf, um in Osnabrück teilzunehmen. Die bundesweite Beachtung und das internationale Interesse sind eine Bestätigung für die Arbeit der TSG, wobei Willmann den Erfolg nicht für sich allein reklamiert: „Das spricht für unser Team“, sagt er und betont: „Alleine kann man so etwas nicht schaffen, weder in der Vorbereitung noch beim Wettkampf am Wochenende.“