Wallenhorst. In diesem Jahr feiert das C-Junioren-Pfingstturnier von Blau-Weiß Hollage sein 35-jähriges Jubiläum. Um wie in der Vergangenheit große Namen des Fußballs an den Benkenbusch zu locken, haben sich die Macher etwas besonderes einfallen lassen.

Borussia Dortmund, Schalke 04, Roter Stern Belgrad, Lokomotive Moskau: Bekannte Klubs haben in all den Jahren in Hollage ihre Visitenkarte abgegeben. Zuletzt verlor die Veranstaltung bei den deutschen und europäischen Spitzenclubs aber etwas an Anziehungskraft. Das soll sich wieder ändern, geht es nach den Organisatoren um Peter Papke, Philipp Brockmeyer und Stephan Klekamp. Um finanzielle Mittel einzuspielen, planen die Blau-Weißen für den Ostersamstag (20. April) in der Hollager Haselandhalle eine Osterparty unter dem Namen „Osternacht de luxe“. „Wir wollen das Turnier wieder mit ein, zwei Topvereinen bereichern, aber auf der anderen Seite keinen Titelsponsor oder Ähnliches etablieren. Wir wollen den Charme des Turniers, auch im Sinne unserer vielen kleinen treuen Sponsoren, erhalten“, erklärt Stephan Klekamp den Grund für die Aktion.

Internationale Mannschaften zu Gast

Die Übernachtung der teilnehmenden Spieler in Osnabrücker Familien, die stets Kontakte über Grenzen hinweg ermöglichte, bleibt Kern des Events,. Das Turnier lebt von der familiären Atmosphäre. Als Mitbewerber machen den Blau-Weißen im Turniermarkt allerdings immer mehr kommerzielle Veranstalter das Leben schwer. „Die Vorstellungen der großen Vereine haben sich deutlich verändert“, erklärt Klekamp, dass etwa englische Erstligisten ihre Kicker ohne eine garantierte Hotelübernachtung gar nicht erst losschicken.

Somit hat auch das inzwischen verjüngte und nun 13 Personen umfassende Inter-C-Team der Hollager Alternativen entwickelt – und geht jetzt mit der Ausrichtung einer Osterparty neue Wege. „Wir hoffen, dass das in der Gemeinde und bei den Fußballfreunden der Region angenommen wird. Jeder Hollager, ja Wallenhorster, war bestimmt schon einmal beim Turnier. Ich selber habe damals mitgespielt und bin noch heute begeistert“, erzählt Philipp Brockmeyer, aktuell Torhüter der Hollager 1. Herren. Gerne erinnern sie sich in Hollage an den heutigen Weltstar Zlatan Ibrahimovic, der in den 90er-Jahren am Benkenbusch zauberte. Ein Manuel Neuer war da, die Bender-Zwillinge Sven und Lars, Andrej Kramaric, Virgil van Dijk, Marco Reus, Leon Goretzka und so weiter.

Kartenvorverkauf startet

Am Ostersamstag soll nun „Deluxe – the Radioband“ aus Essen für Stimmung sorgen – mit zwei durchaus prominente Bandmitgliedern: Jay-Oh gewann 2015 die RTL-Show „Das Supertalent“, Vanessa Henning wurde von Stefan Raab entdeckt und bundesweit bekannt als Frontfrau der beliebten Pink-Tribute-Band „Just pink“. Der Vorverkauf für die Osternacht beginnt am Samstag, 9. Februar, beim Schreibwarengeschäft Vornholt in Wallenhorst und bei der Q1-Tankstelle in Hollage.

Innerhalb von Blau-Weiß Hollage ist die Unterstützung für das Turnier nach wie vor vorhanden. „Die 1. Damen hat sich für die Party als Serviceteam sofort zur Verfügung gestellt“, freut sich Stephan Klekamp. „Wir wollen was dafür tun, dass unser Pfingstturnier weiter wie bisher bestehen bleibt“, gibt sich Klekamp kämpferisch.