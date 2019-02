Herne. Die Panthers treffen im Halbfinale des DBBL-Pokals am 23. März auf die Eisvögel des USC Freiburg. Das andere Duell um den Einzug ins Finale bestreiten der BC Marburg und der Herner TC.

Die Paarungen wurden in der Halbzeit des Herner Bundesligaheimspiels am Samstag ausgelost. Der HTC ist am 23./24. März Gastgeber des Top-Four-Turniers.

Dass Tabellenführer Herne und der Bundesligazweite dem OSC erspart bleiben, löst nur bedingte Freude bei den Osnabrückerinnen aus. „Auch Freiburg gehört zu den Top-Fünf der Bundesliga. Insofern wäre jeder Gegner ein schwerer, aber auch schöner Gegner für uns gewesen“, sagte Trainer Mario Zurkowski. Der Außenseiterstatus kommt dem Zweitligisten gelegen, glaubt der Coach: „Wir haben keinen Druck und sind für die anderen eine relativ unangenehme Aufgabe.“