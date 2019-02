Rotenburg/Osnabrück. Dem Rausch folgt der Kater: Eine Woche nach dem überzeugenden Kantersieg im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten haben die Girolive-Panthers bei den Avides Hurricanes Rotenburg/Scheeßel mit 62:77 verloren.

Durch die zweite Niederlage der Saison ändert sich nichts an der tabellarischen Ausgangslage: Trotz der Pleite sind die OSC-Frauen seit Samstag sicher in den Playoffs und können in den ausstehenden Partien aus eigener Kraft den ersten Platz und damit das Heimrecht in den K.-o.-Spielen verteidigen. „Das ist die einzige gute Nachricht“, war Trainer Mario Zurkowski mit dem Auftritt generell bedient. Die Niederlage beim Tabellenfünften hat empfindlich das Selbstvertrauen gedämpft, das sich die Panthers seit dem Jahresbeginn erarbeitet hatten und das beim Sieg gegen die Bergischen Löwen auf dem Höhepunkt schien. „Es war unser mit Abstand schlechtestes Spiel der Saison – sowohl von der Einstellung her als auch von dem, was wir aufs Feld gebracht haben“, sagte der Coach.



Hurricanes kämpfen, Panthers lassen Gegenwehr vermissen

Lange war es ein zähes Ringen: Rotenburgs Pia Mankertz setzte mit einem Dreier den Schlusspunkt im ersten Viertel zum 18:18. Sie hatte, genau wie Kama Griffitts, zu viele Freiheiten im gesamten Spiel. Im zweiten Durchgang zogen die Hurricanes zunächst nur ein wenig davon und bauten ihren Vorsprung danach minimal aus. So war im Schlussviertel noch alles offen. Der OSC war auf zwei Punkte dran, trat aber insgesamt zu unbeständig auf, um die Partie drehen zu können. Bis auf Annemarie Potratz leisteten sich alle Panthers-Spielerinnen mindestens einen Ballverlust. Im gesamten Spiel waren es 18, aber das war nicht die einzige Schwäche des Spitzenreiters. „Rotenburg hat wirklich gekämpft und war von Beginn an hellwach. Wir haben zu keiner Zeit den Kampf angenommen“, musste Zurkowski anerkennen.

Hurricanes - Girolive-Panthers 77:62 (18:18, 17:13, 20:19, 22:12) Rotenburg: Baden 5 Punkte, Beckmann 4, Cooley 16, Griffitts 25/6 Dreier, Mankertz 23/4, Pakulat 5, Poyraz, Stach 3, Stoll. Panthers: Dölle 7, Eichmeyer 7/1, Jongeling 8, Knopp 16/3, Olson, Potratz 2, Rollerson 10, Strozyk 6, Takács 6. Trefferquote Nah-/Mitteldistanz: 41 zu 58 %, Dreier: 35 zu 19 %, Rebounds: 33/29, Assists: 22/13, Turnover: 13/18.

Schiedsrichterentscheidungen gelten nicht als Ausrede

So zogen die Hurricanes in den Schlussminuten immer deutlicher davon. Melina Knopp, die beste Osnabrücker Schützin, sah das Finale der Partie nach ihrem fünften Foul von der Bank. Die Panthers haderten mit einigen Entscheidungen der Unparteiischen, kassierten zwei technische Fouls. „Diese Ausrede gebe ich der Mannschaft nicht“, wollte Zurkowski die Niederlage nicht den Schiedsrichtern zuschreiben: „Wir haben Details, über die wir schon die ganze Saison sprechen, nicht umgesetzt.“

Zurkowski zieht nach zweiter Niederlage die Zügel an

Vor allem defensiv sei sein Team gedanklich zu langsam und deshalb immer einen Schritt zu spät gewesen. „Wir haben undiszipliniert verteidigt, offensiv waren wir zu hektisch. Das Spiel war in Gänze nicht gut“, sagte der Trainer, der seinem Team für diese Woche einen intensiven Trainingsplan mit viel Abwehrarbeit vorgegeben hat. „So, wie wir in Rotenburg aufgetreten sind, reicht es ja nicht“, sagte der Trainer.