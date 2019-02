OSC-Spiel in Rotenburg wird zur logistischen Herausforderung CC-Editor öffnen

Wie im Hinspiel soll Annemarie Potratz auch am Samstag bei den Hurricanes wieder für die Panthers auflaufen. Archivfoto: Stefan Gelhot

Osnabrück. An diesem Samstag (18.30 Uhr) können die Girolive-Panthers alle Zweifel beseitigen und in die Playoffs einziehen. Selbst eine Niederlage mit 34 Punkten bei den Avides Hurricanes in Rotenburg könnten sich die OSC-Frauen leisten. Dieses Szenario ist für den Tabellenführer der 2. Basketball-Bundesliga allerdings keine Option – auch wenn die Panthers mit kleinem Kader anreisen.