Stark im Spitzenspiel: Brianna Rollerson (links) siegte mit den Girolive-Panthers gegen die Bergischen Löwen. Archivfoto: Jörn Martens

Osnabrück. Die Girolive-Panthers haben das Spitzenspiel in der 2. Basketball-Bundesliga gegen die Bergischen Löwen deutlich gewonnen. Rund 800 Zuschauer sahen in der OSC-Halle einen Spitzenreiter, der schon in der ersten Halbzeit mit einer Energieleistung die Weichen auf Sieg stellte und mit dem 73:47-Erfolg den Platz in den Playoffs so gut wie sicher hat.