Osnabrück. Seit Ende Oktober ist Winfried Beckmann Vorsitzender im Kreissportbund Osnabrück-Land. Im Interview spricht er über seine ersten 100 Tage im Amt, den Rückhalt in der Politik und den Reiz des Ehrenamts.

Herr Beckmann, Sie sind jetzt etwas mehr als 100 Tage im Amt. Wie verlief die Eingewöhnung?

Nach vier Jahren als stellvertretender Vorsitzender wusste ich ziemlich gut, wie die Arbeit läuft, auch weil ich zu meinem Vorgänger Hans Wedegärtner einen engen Draht hatte und habe. Viel Eingewöhnungszeit gab es nicht: Am Donnerstagabend wurde ich gewählt, am Freitag war ich schon bei einer Veranstaltung des TuS Glane, am Samstag um kurz nach 7 Uhr saß ich im Zug zum Landesturntag in Braunschweig.

Sie kennen die Vereine im Landkreis aus der Arbeit im KSB und als ehemaliger Sportredakteur unserer Zeitung. Da kann Sie nichts mehr überraschen?

Im Gegenteil: Ich sehe vieles von dem bestätigt, was ich schon erlebt habe. Ich sehe überall nette Menschen, die etwas für andere tun. Das macht den besonderen Spaß an dem Amt aus und ist auch für mich eine Motivation.

Beim Amtsantritt haben Sie gesagt: „Ich komme zu jedem Verein. Zur Not lade ich mich selbst ein.“

Und das mache ich auch. Zu einem Neujahrsempfang bin ich auch ohne Einladung hingefahren. Es ist schön, vor Ort mit den Menschen zu reden und ihnen auch Mut zuzusprechen. Wir brauchen all diese Leute für die ehrenamtlichen Tätigkeiten in den Vereinen. Das ist keine neue Erfahrung für mich, aber ich erlebe die Kontakte intensiver als früher.

Anzeige Anzeige

Es gibt 303 Sportvereine im Landkreis. Da ist der Kalender gut gefüllt?

Bislang habe ich rund 40 offizielle Termine hinter mir. Bis ich alle Vereine besucht habe, werde ich noch ein paar Jahre brauchen. Ich will nicht nur die großen Klubs besuchen, sondern gerade auch die kleinen. Dort ist manchmal gar nicht bekannt, was wir und der Landessportbund alles bieten. Diese Angebote müssen wir immer wieder vorstellen. Das ist kein Vorwurf an die Vereine, aber sie könnten sich mehr Hilfe bei uns holen. Es gibt Vereine, die nicht einmal im Jahr Kontakt zu uns haben. Gerade die will ich besuchen, um die Leute kennenzulernen, und vielleicht können wir auch diesen Vereinen noch helfen.

In welcher Form?

Es gibt Fördergelder, die teilweise gar nicht abgerufen werden, weil die Vereine nicht davon wissen. Das gilt nicht für Baumaßnahmen. Da sind wir ausgereizt. Aber es gibt auch noch Zuschüsse für Sportgeräte und Integrationsprojekte. Darüber hinaus bieten wir Beratungen in der Vereins- und Sportentwicklung, damit sich die Vereine zeitgemäß aufstellen können – gerade auch dann, wenn sie Strukturen im Vorstand ändern wollen oder müssen. In einigen Vereinen gibt es nicht mehr einen ersten Vorsitzenden, sondern drei Vorsitzende, die sich die Aufgaben teilen. Das kann ein Weg sein, wenn sich niemand findet, der die Vereinsführung alleine übernehmen will, weil ihm die Fußstapfen eines verdienten Vorgängers zu groß erscheinen.

Womit wir wieder bei Ihnen wären: Auch Sie hatten Respekt, dass Sie in große Schuhe von Hans Wedegärtner treten…

Inzwischen fühle ich mich ganz wohl. Die Schuhe sind doch nicht viel zu groß. Wenn ich alles neu lernen müsste, wie Vereine, Verbände und Politik ticken, wäre das auch für mich ein Riesenprogramm. Aber ich kannte schon vieles und habe in den vier Jahren als stellvertretender Vorsitzender viel mitbekommen. Ich gehe gern in diesen Schuhen, auch zu einer Jahreshauptversammlung am Samstag um 20 Uhr für zweieinhalb Stunden, weil ich dort verdiente Menschen treffe und wir den Vereinen helfen wollen.

Wie ist die Resonanz? Freuen sich die Vereine über den Besuch des neuen KSB-Chefs oder ist die Verwunderung groß, wenn nicht Ihr Vorgänger Hans Wedegärtner durch die Tür kommt?

Die meisten haben sich schon auf mich eingestellt, aber im Vorstand teilen wir uns weiter die Termine. Wenn die Vereine spezielle Wünsche haben, schicken wir unsere Vorstandsmitglieder zu ihnen, die sich auf einem Gebiet wie Bildung oder Sportentwicklung auskennen – da haben wir ja Experten. Generell sind die Vereine froh, dass wir extra zu ihnen kommen, wobei das für uns eine Selbstverständlichkeit ist.

Nicht nur Sie sind neu im Amt, sondern auch auf anderen Vorstandsposten gab es einen Umbruch. Haben Sie sich schon gefunden?

Wir müssen uns noch eingewöhnen, aber wir haben insgesamt gute Ansätze. Jürgen Witte kennt das Schulgeschäft gut und ist ein Fachmann für die Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen. Marten Schmidt ist schon ein paar Jahre dabei und kennt sich sehr gut in Vereinsstrukturen aus. Stefanie Heilig hat auch während ihrer Amtspause immer das Thema Bildung begleitet und ist jetzt wieder im Vorstand. Tanja Recker ist im Marketing und Stiftungsfragen zuhause, was uns bei der Stiftung „Sportler für Sportler“ entgegenkommt. Es sind also alles Leute aus der Praxis im Vorstand dabei. Das stimmt mich sehr positiv. Hinzu kommt Philipp Karow, den wir mit einer halben Stelle beim KSB angestellt haben. Mit seinem Fachwissen als Sportwissenschaftler ist er so etwas wie unser „Einkauf des Jahres“.

Das Jahr ist noch relativ jung. Was steht 2019 an und was haben Sie sich für Ihre Amtszeit vorgenommen?

Wahrscheinlich viel zu viel, aber ich bin ja Rentner und habe Zeit. Natürlich möchten wir den Kontakt zu den Vereinen ausbauen. Außerdem würde ich gerne im Breitensport weiter einen Akzent setzen. Im vergangenen Jahr wurden 6600 Sportabzeichen im Landkreis verliehen. Damit sind wir die Nummer zwei in Niedersachsen hinter der Region Hannover, das ist schon eine tolle Leistung. Deswegen fahre ich auch zu den Sportabzeichenverleihungen der Vereine, gerne bald auch mal nach Melle, wo Ute Peperkorn mit ihrem Team 600 Sportabzeichen im Jahr abnimmt. Natürlich freuen wir uns, wenn es im Spitzensport Erfolge gibt, aber wir sind im Breitensport zuhause. Das ist unsere Aufgabe und da fühlen wir uns wohl.

Wir sind im Breitensport zuhause. Winfried Beckmann





Es gibt auch Themen, die nicht so angenehm sind. Die Suche nach Ehrenamtlichen ist ein Dauerthema, das alle Sportvereine umtreibt…

Viele klagen, dass sie kaum jemanden fürs Ehrenamt finden. Wir sagen: Es ist leichter, wenn man die Aufgaben aufteilt. Für ein Amt, das zwei oder vier Jahre dauert, haben viele keine Zeit oder keinen Bock. Wir empfehlen kleinere Projekte: Die Vereine können jemanden suchen, der nur für eine Saison eine Fußballmannschaft trainiert. Wenn man Aufgaben häppchenweise aufteilt, sind die Chancen größer, Menschen dafür zu gewinnen.

Hilfe gibt es auch von jungen Menschen, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Sport leisten…

Für mich ist das ein Erfolgsmodell. Vor drei Jahren sind wir mit zehn jungen Menschen angefangen. Heute haben wir die Rekordzahl von 52 FSJlern im Landkreis. Viele bleiben den Vereinen auch noch erhalten, wenn sie nicht mehr dafür bezahlt werden. In Hunteburg regeln die drei letzten FSJler die Sportabzeichenabnahme und andere Dinge im Verein.

Finanzielle Unterstützung für die FSJler gibt es vom Landkreis Osnabrück. Wie sieht allgemein der politische Rückhalt aus?

Insgesamt sehr gut. 2016 haben wir in 20 Regionalkonferenzen mit Vertretern von Vereinen und Politik über die Themen vor Ort gesprochen. Wenn ich heute die Gemeinden sehe, dann haben wir überall sportliche Bürgermeister. Sie können zwar auch kein Geld aus dem Boden stampfen, aber alle haben ein offenes Ohr für den Sport und sind dankbar, dass die Vereine in den Gemeinden so viel tun. Die Politik weiß, was im Sport geleistet wird. Jeder dritte Einwohner im Landkreis ist Mitglied in einem Sportverein – das ist die größte Gemeinschaft, die wir im Landkreis haben.

Ihr Rezept beim Ehrenamt heißt: Man darf nicht nur klagen, sondern muss positiv über die Erfahrungen sprechen…

Es ist ja auch toll, Menschen zu treffen, die etwas für andere tun. Ich vergesse nie einen Abend in Hunteburg, wo ich eine 71-jährige Übungsleiterin ehren durfte, die noch jeden zweiten Tag in der Halle steht, ihre Kurse gibt und danach immer zufrieden mit einem Lächeln nach Hause geht. Das müssen wir alle noch deutlicher klarmachen: Dass es toll ist, den Leuten im Ehrenamt etwas zu geben, aber dafür noch viel mehr zurückzubekommen. Das ist auch mein Empfinden: Wenn ich irgendwo in den Vereinen bin, dann sehe ich, wie sehr sich Ehrenamtliche für ihre Mitmenschen engagieren. Dafür gibt es Ehrennadeln und gute Reden – aber auch sehr viel Dankbarkeit und innere Erfüllung.

Zur Person Winfried Beckmann arbeitete von 1972 bis 2014 als Sportredakteur bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Auch im Ruhestand blieb er dem Sport verbunden: 2014 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden im Kreissportbund Osnabrück-Land gewählt. 2018 wurde er Nachfolger des ausgeschiedenen Vorsitzenden Hans Wedegärtner. Der 69-Jährige hält sich im Fitnessstudio in Form und ist auf den Laufstrecken der Region unterwegs.