Bohmte. Dennis Dirkes filmte für FuPa.tv, als Lena Piening (17) auf kuriose Weise für den TV Bohmte zum 3:3-Ausgleich gegen Bünde traf. Von der Satire-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ wurde der Treffer zum „Kacktor des Sommers“ und zum „Kacktor des Jahres“ gewählt. Warum sie gewonnen hat und wie sie mit der Auszeichnung umgeht, erzählt sie im Interview.

Der Pokal für das Kacktor des Monats war eine weiße Klobrille. Für das Kacktor des Jahres gibt ein noch eine, dieses Mal eine aus goldenem Glitzer. Was genau machen Sie mit zweien?

Ich denke, die eine werde ich dem Verein geben als Andenken. Die kann dann im Vereinsraum neben den Pokalen aufgehangen werden. Die andere werde ich zu Hause behalten und vielleicht auch aufhängen.

Welche werden Sie behalten?

Ich glaube die Glitzernde. Vorne steht auf einem Aufkleber mein Name und „Kacktor des Jahres“.

Empfinden Sie den Preis als Beleidigung?

Nee, ich finden den Preis eigentlich ganz witzig. So etwas ist auch nicht alltäglich, irgendwie etwas besonderes. Ich freue mich sogar darüber.

Wie haben sie von dem Titelgewinn erfahren?

Ich kannte die ganze Sendung gar nicht. Erst als die Zuschauer über das Kacktor des Sommers abstimmen durften und ich unter den Nominierten gelandet bin, habe ich zum ersten Mal davon gehört. Dass ich dann gewonnen hab, hat mir mein Trainer erzählt. Er wurde vom WDR angerufen.

Was haben Sie als erstes gedacht?

Ich dachte, ja, ok, ist ja ganz lustig. Am meisten habe ich mich aber gewundert, dass ich das geschafft habe. Schließlich war das Tor gar nicht so spektakulär.

Wie ist es denn zu dem Tor gekommen?

Meine Mitspielerin stand schon im 16er, hat den Ball dann zu mir geschossen und ich hab ihn dann mit dem Oberschenkel oder Knie getroffen und dann hat die Gegenspielerin ihn irgendwie abgefälscht und dann ging er ins Tor.

Aber ins gegnerische Tor.

Ja, es war kein Eigentor, sondern unser Ausgleichstreffer. Das Spiel gegen den Bünder SV endete dann 3:3.

Sie haben sich das Video ja sicherlich auch einige Mal angeschaut. Hätten sie die Situation im Nachhinein anders gelöst?



Nein, ich glaube nicht. Hier spielte zwar auch der Zufall eine gewisse Rolle. Aber wenn ich noch einmal in dieser Situation wäre, so direkt vorm Tor und viele Gegenspieler um mich herum, würde immer wieder versuchen, irgendwie einen Körperteil ins Spiel zu bringen, damit der Ball ins Tor geht. Denn letztendlich kommt es nicht darauf an, dass das Tor besonders gut aussieht, sondern, dass der Ball reingeht und es zählt. Tor ist Tor.

Wie haben die Mannschaft und der Verein auf ihre Nominierung und den Sieg reagiert?

Alle waren eigentlich nur amüsiert darüber. Der Trainer hat die Drehtermine mit dem Fernsehteam organisiert und alles andere koordiniert. Beim Dreh sollten auch einige aus der Mannschaft dabei sein und die hatten da auch alle Lust drauf. Die finden es ganz cool.

Zum Kacktor des Jahres waren mit Ihnen noch neun weitere nominiert. Warum haben gerade Sie gewonnen?

Weil für mich sehr gut Werbung gemacht wurde und die Seite, auf der man über das Tor abstimmen konnte, oft bei WhatsApp oder Facebook geteilt wurde und viele animiert wurden, für mich abzustimmen.

Welche Rolle spielt dabei ihre Mutter?

Meine Mutter hat das auch an alle ihre Freunde und Familie geschickt und sie selbst hat auch einige Male abgestimmt.

Warum war ihr so wichtig, dass Sie gewinnen?

Sie meinte, wenn ich schon nominiert bin, dann soll ich auch gewinnen. Sie fand das ganz cool.

Machen Sie öfter Tore dieser Art?

Nein, das war wirklich das erste Mal, dass der Ball so kurios ins Tor ging. Darüber hinaus hätte ich bei der ganzen Aktion gar nicht mitmachen können, wenn Dennis Dierkes das Spiel nicht gefilmt hätte. Bei ihm und bei allen, die für mich abgestimmt haben, möchte ich mich auf jeden Fall noch ganz herzlich bedanken.

Ihr Ziel ist jetzt aber nicht die Titelverteidigung im kommenden Jahr, oder?

Nein, nein! Mit der Mannschaft haben wir aber natürlich ernsthafte Ziele. Wir wollen in die Bezirksliga aufsteigen und den Pokal holen.

Die Sendung "Zeigler wunderbare Welt des Fußballs" mit dem "Kacktor des Jahres" läuft am Sonntag, 10. Februar, um 22.15 auf WDR.