Osnabrück. Ringerin Dinah Großwendt vom SV Atter hat ihren Kampf gegen Jenny Hast bei der hessischen Meisterschaft in Dieburg verloren. Ihr Verein ist dennoch zufrieden.

Die 21-Jährige und ihre Gegnerin waren die einzigen Sportlerinnen in der Gewichtsklasse bis 57kg. Abteilungsleiter Mark Dörner ist mit der Leistung zufrieden. Die Ringerinnnen begegneten sich auf Augenhöhe. „Auf diesem Turnier kann man aufbauen“, sagte er. Dinah Großwendt nahm an der Meisterschaft im hessischen Dieburg teil, weil es in Niedersachsen keine Turniere für Frauen gibt.