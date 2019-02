Osnabrück. Judo-Trainer Teja Ahlmeyer ist fast jedes Wochenende für den Sport unterwegs. Dieses Mal hat er eine kurze Anreise, aber entspannt werden die nächsten Tage trotzdem nicht: Das eigene Turnier der Judo Crocodiles Osnabrück bringt viel Arbeit mit sich.

Die erledigt Ahlmeyer natürlich nicht im Alleingang, wie er betont. Er und der fünfköpfige Kern im Organisationsteam können sich auf rund 50 Helfer verlassen. Die sind auch nötig, um eine solche Großveranstaltung zu stemmen. Mit mehr als 800 Voranmeldungen steuert der Crocodiles-Cup am Samstag auf einen Rekord zu.

Erfahrungsgemäß sagen rund fünf bis zehn Prozent der Voranmelder noch ab, oft wegen kurzfristiger Verletzungen. Aber selbst „die 700-Teilnehmer-Marke haben wir noch nie geknackt“, sagt Ahlmeyer. Der Höchstwert steht bei 645 Teilnehmern (2017).





Ein Turnier mit 800 Athleten „wäre gar nicht zu schaffen“, sagt Ahlmeyer. Insofern sind ein paar Absagen ganz gut zu verschmerzen, wobei der Rückzug einer Schweizer Delegation die Laune ein wenig trübt. So sind „nur“ noch sechs Nationen in der Halle der Domschule vertreten.

Internationaler Vergleich ist attraktiv

Mit ihrem Wettkampf für die Altersklassen U 12 und U 15 sind die Osnabrücker immer noch eine große Hausnummer. „In Deutschland gibt es nicht viele Turniere in dieser Altersklasse. Die Niederländer sind uns meilenweit voraus. Da gibt es fast jedes Wochenende eine Großveranstaltung“, sagt Ahlmeyer. Weil Osnabrück kurz hinter der Grenze liegt und ein internationaler Vergleich immer attraktiv ist, sind alle größeren Clubs aus den Niederlanden vertreten. Für sie wird die Vollsperrung des Lotter Kreuzes eine der größten Herausforderungen am Turniertag.

Verein profitiert von Ahlmeyers Kontakten

Hinzu kommen Sportler aus Frankreich, Luxemburg, Rumänien, Russland und ganz Deutschland. Auch hier sind nationale Schwergewichte dabei wie der TSV München-Großhadern, bei dem ein Bundesstützpunkt angedockt ist. „Die kommen mit 35 Kindern plus Trainer und Eltern. Das ist Wahnsinn“, freut sich Ahlmeyer. Die weitreichenden Kontakte des Trainers sind ein Grund für das große Wachstum des Turniers, das Jürgen und Birgit Füchtmeyer einst als regionalen Wettkampf ins Leben gerufen hatten. „Wenn man viel unterwegs ist, verbinden die Leute etwas mit dem Verein. Die denken dann: Die kommen immer zu uns. Dann müssen wir auch mal da hin“, erklärt Ahlmeyer seine Werbestrategie für den Judostandort Osnabrück.

Der 36-Jährige, der in seiner Heimatstadt Bünde zum Judo kam, fand 1999 den Weg zu den Crocodiles. 2001 absolvierte er dort seinen Zivildienst und leitete die ersten Gruppen. Nach dem Studium in Bielefeld (Sportmanagement) wurde er 2010 hauptamtlicher Trainer der Crocodiles. Fünf norddeutsche Meistertitel und sechs Jahre in der Bundesliga (Bayer Leverkusen, Sport-Union Witten-Annen) stehen in seiner Vita. „In der Bundesliga habe ich reihenweise Deutsche Meister geschlagen, aber bei der DM habe ich selbst immer versagt“, sagt Ahlmeyer und schiebt hinterher: „Als Trainer bin ich erfolgreicher.“

Reiten als zweite Karriere

Und dann gibt es da noch eine andere Karriere: Seit neun Jahren reitet Ahlmeyer. 2018 absolvierte er bei regionalen Turnieren seine ersten Springprüfungen in der Anfängerklasse. „Beim Reiten kann ich den Kopf wirklich ausschalten“, sagt er. Der nächste Ritt ist schon programmiert – aber erst, wenn der Crocodiles-Cup erfolgreich über die Matten gegangen ist.