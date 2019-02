Vechta. Der ehemalige Schlaks hat merklich an Muskeln zugelegt. Und die lässt Philipp Herkenhoff aktuell bei Rasta Vechta in der Bundesliga spielen. Kürzlich schnupperte der junge 2,06-Meter-Mann aus Hagen am Teutoburger Wald sogar Nationalmannschaftsluft. Doch sein großer Traum ist ein anderer – er ist groß und hat drei Buchstaben.

Als Aufsteiger mischt Rasta Vechta im Moment die Basketball-Bundesliga auf. Acht Siege in Folge und Platz drei in der Tabelle lassen Fans und Experten staunen. Mittendrin ist ein 19-Jähriger aus Hagen am Teutoburger Wald, der seinen Traum lebt. Philipp Herkenhoff will aber durchaus noch mehr.









Sicher kein Lautsprecher

„Natürlich gewinnen wir viele Spiele. Aber es läuft auch noch vieles so, dass wir uns verbessern wollen. Das gilt natürlich auch für mich.“ Ein Lautsprecher ist Herkenhoff sicher nicht – und wird es wohl auch nicht mehr. Dennoch ist eine rasante Entwicklung nicht zu übersehen. Schon in der Jugend bei den Artland Dragons war er nicht nur wegen seines überaus großen Talents aufgefallen. Die zwei Meter Körpergröße knackt Herkenhoff früh. Für seinen Körperbau in dieser Zeit ist allerdings der Begriff schlaksig förmlich erfunden worden.





Physisch und mental präsent

Doch auch diese Zeiten sind vorbei. In den vergangenen beiden Jahren hat Herkenhoff merklich an Muskelmasse zugelegt. Parallel dazu wuchs das Selbstvertrauen, was sich wiederum auf dem Feld bemerkbar macht. Galt er früher als schüchterner Typ, strahlt der Flügelspieler mittlerweile physische und mentale Präsenz aus. Wie gesagt: Das alles, ohne ein Lautsprecher oder Showman sein zu müssen oder zu wollen.

In Vechta fühlt er sich heimisch

Angefangen hat die Liebe zum Basketball beim Hagener SV. Herkenhoff war oft in der Halle, auch wenn er kein Training oder ein Spiel hatte. Schon früh folgte der Wechsel ins Nachwuchsprogramm der Dragons. Nach der Kooperation mit Rasta Vechta entschied sich Herkenhoff schließlich dafür, im Erwachsenenbereich für Rasta auflaufen zu wollen. Er unterschrieb einen langfristigen Vertrag, auch wenn es durchaus Interessenten aus Deutschland und Europa gab. „Ich fühle mich einfach heimisch und habe Vertrauen, dass ich mich auch hier weiterentwickeln kann.“ Kontakt in die Heimat nach Hagen besteht allein durch die Eltern noch jede Menge. Einmal im Monat versucht Herkenhoff mindestens nach Hause zu kommen und Zeit mit der Familie zu verbringen.

Selber spricht er von einer "durchschnittlichen" Saison

Schon in der vergangenen Saison in der ProA gehörte Herkenhoff zur festen Rotation in Vechta. Daran hat sich auch nach dem Aufstieg in der laufenden Saison in der BBL nichts geändert. Rund 16 Minuten steht er im Schnitt auf dem Feld, erzielt dabei 5,2 Punkte und holt 3,4 Rebounds. Auch bei der Einordnung der eigenen Leistungen schlägt die Bodenständigkeit wieder voll durch. „Es ist eine durchschnittliche Saison. Ich habe nicht überragend gespielt, dafür fehlt noch etwas mehr Selbstvertrauen. Ich denke aber, das wird kommen in nächster Zeit.“

Hoffen auf die WM in China

Die fast schon bescheidene Selbsteinschätzung bedeutet allerdings nicht, dass Herkenhoff keine großen Ziele mehr hat. Dazu gehört in jedem Fall auch die Nationalmannschaft. Im Dezember hat der 19-Jährige sein Debüt im A-Team von Bundestrainer Henrik Rödl gefeiert. „Ich freue mich immer, wenn ich eingeladen werde. Das ist für die persönliche Entwicklung auch eine gute Sache“, sagt Herkenhoff. Bei seiner ersten Nominierung standen einige Leistungsträger nicht zur Verfügung, entsprechend vorsichtig formuliert er auch seine Hoffnungen auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft, die im August in China gespielt wird. „Ich bin natürlich bereit und werde mich anbieten. Ob mich der Trainer dann mitnimmt, ist aber natürlich ihm überlassen.“

Der Traum von der NBA lebt

Die Frage nach einem Traumverein für die Zukunft lässt Herkenhoff offen. Sie lässt sich vielmehr mit drei Buchstaben beantworten, die das große Ziel eines jeden Basketballers sind: NBA. Die beste Liga der Welt in den USA würde natürlich reizen. Auch hier passt die Antwort zum Wesen von Philipp Herkenhoff: „Mit harter Arbeit kann ich das erreichen, ja.“ Selbstbewusst, aber nach wie vor bodenständig.