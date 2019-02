Mainz. Der Start verlief schleppend für die Girolive-Panthers, aber am Ende stand ein Sieg, den Trainer Mario Zurkowski ruhigen Gewissens als „standesgemäß“ bezeichnen durfte. Mit 90:40 haben die Zweitliga-Basketballerinnen des OSC beim ASC Theresianum Mainz gewonnen. Außer der stark aufspielenden Brianna Rollerson überzeugten auch zwei Youngster.

„Insgesamt haben wir Mainz vielleicht ein bisschen unterschätzt“, räumte der Trainer ein, der in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung seines Teams sah. „Die Beine waren nach der Fahrt noch schwer und vom Kopf her waren wir noch nicht da“, sagte Spielmacherin Jenny Strozyk.

Mainz bleibt bis zur Pause dran

Vorne waren die Gäste unkonzentriert, defensiv gingen sie nicht mit letzter Konsequenz ans Werk. Mit 21:17 retteten sich die Panthers in die erste Viertelpause. Im zweiten Abschnitt wuchs der Vorsprung nur unwesentlich. Phasenweise war das Zweitliga-Schlusslicht nur einen Zähler vom Aufstiegsaspiranten entfernt.

Erhoffte Reaktion in der zweiten Halbzeit

„In der Pause haben wir uns vorgenommen, dass wir mehr Gas geben und so spielen, wie wir es schon von Anfang an hätten tun sollen“, sagte Strozyk. Das Team zeigte die vom Trainer erhoffte Reaktion. „Wir waren defensiv einen Schritt schneller und haben die Rebounds dominiert“, war Zurkowski zufriedener.

ASC Mainz - Girolive-Panthers 40:90 (17:21, 7:12, 7:28, 9:29) Mainz: Dötsch 2 Punkte, Filipova 2, Finke 5, Henriquez 13/1 Dreier, Jandova 1, Kostandinova 5, Mortier 10/2, Pinjic, Schintzler 2, Steines. Panthers: Borchers 6, Bühner 4, Dölle 4, Dzeko 5/1, Eichmeyer 7, Jongeling 9, Knopp, Olson, Rollerson 21, Strompen 8/1, Strozyk 13, Takács 13/1

Rollerson dominiert, aber im Angriff läuft nicht alles rund



Vor allem Brianna Rollerson drehte im dritten Viertel auf, und fügte ihrer Statistik elf Punkte (insgesamt 21) und acht Rebounds (insgesamt 15) hinzu. Ein 19:3-Lauf brachte den OSC auf Kurs. Mainz kam nach der Pause offensiv nicht mehr zur Entfaltung und musste sich so in drei von vier Vierteln mit einer einstelligen Ausbeute begnügen. Da war es zu verschmerzen, dass auch bei den Panthers im Angriff nicht alles klappte: Vor der Pause aus der Distanz ohne einen Zähler, fanden später immerhin noch drei Dreier ihr Ziel. Bei 23 Versuchen war die Quote dennoch schwach.

Bühner: Erste Punkte beim Zweitliga-Debüt

Erfreulich war indes der Auftritt von zwei jungen Spielerinnen: Tessa Strompen und Frieda Bühner kamen in der Schlussphase auf fast fünf Minuten Einsatzzeit. Die 16-jährige Strompen erhöhte ihr Punktekonto in der 2. Bundesliga um acht Zähler. Die 14-jährige Bühner feierte in Mainz ihr Zweitliga-Debüt und verbuchte mit zwei Körben in der Schlussminute ihre ersten vier Punkte. „Beide haben das klasse gemacht. Sie haben sich unglaublich auf ihre Minuten gefreut und diese Spielfreude auch aufs Feld gebracht“, sagte Zurkowski. Die ganze Mannschaft habe sich für die Youngster gefreut. „Das war ein schöner Abschluss der Partie“, sagte der Trainer, der weiß, dass sich sein Team am kommenden Sonntag im Spitzenspiel gegen die Bergischen Löwen keine Schwächephasen leisten darf.