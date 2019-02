Osnabrück. Am 16. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga sind die Girolive-Panthers Osnabrück erstmals nicht das gejagte Topteam, sondern einer der Verfolger von Spitzenreiter Bergische Löwen. Beim Schlusslicht ASC Theresianum Mainz wollen die OSC-Frauen auch ohne die verletzte Milica Milosev Druck auf den Tabellenführer ausüben.

Erstmals seit dem Saisonstart gehen die Girolive-Panthers nicht als Tabellenführer in ein Spiel der 2. Basketball-Bundesliga. Das ist nicht sehr tragisch, denn genau wie die Panthers am vergangenen Wochenende hat auch der neue Spitzenreiter (Bergische Löwen) vor den Playoffs noch einmal spielfrei. Eine andere Neuerung treibt die Panthers mehr um: Das Spiel in Mainz am Samstag (20 Uhr) ist die erste Partie ohne die verletzte Topscorerin Milica Milosev.

"Lücke als Team kompensieren"

„Es gilt, dass alle Spielerinnen ihre neuen Rollen finden und dass wir als Team die Lücke kompensieren, die Milica hinterlassen hat“, sagt Trainer Mario Zurkowski. Er hofft, dass die Panthers nach dem spielfreien Wochenende „schnell ins Laufen kommen“. Mainz kommt da gelegen.

Mainz ist abgeschlagenes Schlusslicht

In der Hinrunde siegten die Panthers mit 120:50 – es war die zweithöchste Klatsche für den Aufsteiger, der seine Partien im Durchschnitt mit 50:89 verliert. Mainz gelang in 14 Partien noch kein Sieg. Auch wenn der Coach dem ASC „mit dem nötigen Respekt“ begegnen will, ist die Partie eine willkommene Gelegenheit für Experimente. „Wir haben defensiv ein paar neue Sachen eingeführt, die wir ausprobieren werden“, kündigt Zurkowski an.

OSC im Experimentierstadium

Nicht nur taktisch, sondern auch personell ist der OSC im Experimentierstadium, nicht allein wegen der Milosev-Verletzung. Rowie Jongeling, die nach einer Adduktorenverletzung im letzten Spiel schon wieder rund zehn Minuten auf dem Feld stand, ist inzwischen voll belastbar. Sarah Olson und Brianna Rollerson kommen nach Verletzungen zum Jahresende weiter in Schwung.

Bühner vor Zweitliga-Premiere

Vor ihrer Zweitliga-Premiere steht Frieda Bühner. „Es könnte ein gutes Spiel sein, in dem ich ihr die eine oder andere Minute geben kann“, sagt Zurkowski. Die 14-Jährige, die während der Saison vom BBC Osnabrück kam und inzwischen eine Spielgenehmigung für die 2. Liga hat, habe sich im Training „sehr fleißig“ präsentiert, sagt der Trainer.