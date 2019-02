Osnabrück. Die Ringerin Dinah Großwendt ist die Hoffnung des SV Atter. Am Wochenende tritt sie bei der hessischen Meisterschaft an. Dafür steht sie auch um 5 Uhr morgens auf der Matte.

Dass Großwendt das Zeug zu einer ganz großen Ringerin hat, erkannte ihr Trainer Amer Ibrahim Ali,als er sie das erste Mal kämpfen sah. "Sie hat sich einfach richtig bewegt", sagt Ali, "und sie hat mitgedacht." Die 22-Jährige war da noch bei einem Kampfsportstudio aktiv und lernte neben Ringen, andere Kampfsportarten wie Boxen und MMA, eine Mischung aus verschiedenen Kampftechniken. "Beim Training fehlte mir manchmal der rote Faden. Das hat sich mit Amer geändert." Der 40-Jährige war vor seiner Flucht aus dem Irak Co-Trainer der Ringer-Nationalmannschaft.

"Beim ersten Training hat er gesagt, dass ich Medaillen gewinnen kann", sagt Großwendt. Nur dafür musste sie mehr Zeit in den Sport investieren. Sie gab die vielen Kampfsportarten auf und ist seit etwa einem Jahr bei der Ringabteilung des SV Atter aktiv. "Das war keine leichte Entscheidung", gibt sie zu, aber anders sei das Trainingspensum nicht zu bewältigen. Bis zu 20 Stunden die Woche trainiert die sie. Fast immer an ihrer Seite ist Ali. Und wenn der 40-Jährige bei seiner Arbeit in einer Fabrik in Bramsche für den Frühdienst eingeteilt ist, trainieren Amer und Großwendt um 5 Uhr morgens. Die 22-Jährige geht danach zur Uni. Sie studiert Sport, Musik und Französisch auf Lehramt. "Ich plane erst das Training und dann mache ich den Stundenplan für die Uni", sagt sie.









Verständnisprobleme, Kulturunterschiede, Berührungsängste – das alles gibt es auf der Matte nicht. Ali fängt einen Satz an, deutet die Bewegung an und Großwendt weiß, was zu tun ist. "Wir üben die Techniken immer so lange, bis ich sie richtig kann", sagt Großwendt. Ihr Trainer ist mit der Entwicklung zufrieden: "Sie hat in einem Jahr gelernt, wofür andere sechs Jahre brauchen."

Erster Kampf gegen Europameisterin

An diesem Wochenende steht für Großwendt der erste Wettkampf an. Sie tritt bei der hessischen Meisterschaft in Dieburg an, weil es in Niedersachsen keine Meisterschaft für Frauen gibt. Die Gegnerin in ihrer Gewichtsklasse ist die amtierende Europameisterin. "Wenn ich hinfahre, will ich natürlich gewinnen", sagt Großwendt. Begleitet wird sie von Amer und Mark Dörner, dem Leiter der Ringabteilung. "Die beiden sind so ein gutes Team, weil Amer Dinah immer wachsen sieht", meint Dörner. „Er kann sein ganzes Wissen weitergeben:“

Ali schaltet ab, wenn er an der Matte steht. "Ich mache mir sehr viele Sorgen, aber wenn ich beim Ringen bin, kann ich sie vergessen." Seine Frau und seine Tochter sind in den Iran geflohen, er hat sie seit mehreren Jahren nicht gesehen. Ob er in Deutschland bleiben darf, ist unklar.

Für Großwendt, den SV Atter um Dörner und den Integrationsbeauftragten Florian Greller ist klar, dass Ali bleiben muss. Sie wollen den Ringsport weiter ausbauen. Ein Titel als Hessische Landesmeisterin hätte Strahlkraft.