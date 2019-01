Osnabrück. Die Bewerbung des Osnabrücker Sportclubs um das Finalturnier im deutschen Basketball-Pokal (23./24. März) ist abschlägig beschieden worden: Erstligist Herner TC hat von der DBBL-Gesellschaft den Zuschlag für die Ausrichtung erhalten.

Das hat die Liga-Gesellschaft am Donnerstagmittag bekannt gegeben. Demnach fiel die Abstimmung in der Auswahlkommission einstimmig zugunsten des HTC aus. Außer den OSC-Frauen hatten sich auch die Erstligisten aus Marburg und Freiburg als Gastgeber beworben. Sie zogen aber genauso wie die Panthers den Kürzeren.

Halbfinals noch nicht ausgelost

Zuletzt stand Osnabrück in der Saison 2014/15 unter den letzten vier Teams im Pokal und war – genau wie in diesem Jahr – der einzige Zweitligist im Halbfinale. Damals wurde das Turnier ebenfalls in Herne ausgetragen. Die Panthers wurden nach Niederlagen im Halbfinale gegen die Rhein-Main-Baskets (71:88) und im Spiel um Platz drei gegen Herne (63:73) Vierter. Die Halbfinalbegegnungen für dieses Jahr sollen im Rahmen eines Heimspiels des Herner TC erfolgen. Das genaue Datum ist noch nicht bekannt.