Osnabrück. Der nächste Spieltag der ersten drei Fußball-Profiligen steht im Zeichen des Gedenkens an die Opfer der Nationalsozialisten. Autor Dietrich Schulze-Marmeling spricht über die Erinnerungskultur im deutschen Fußball – und die Schwierigkeiten, eine solche zu etablieren.

Nie wieder.“ Unter diesem Leitspruch etablierten Fans vor 15 Jahren den „Erinnerungstag im deutschen Fußball“. Einzelne, Fangruppen und Fanprojekten sowie Vereine und Verbände organisieren dazu vielfältige Veranstaltungen. Der Hashtag #niewieder führt in den sozialen Medien im Internet alle Aktionen zum 74. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz an diesem Sonntag zusammen.

Dietrich Schulze-Marmeling beobachtet den Fußball seit Jahrzehnten. Im Interview erklärt der 62-Jährige, warum das Spiel seiner Ansicht nach Menschen verbinden kann – und gleichzeitig so politisiert ist wie nie zuvor.

Herr Schulze-Marmeling, wie oft am Tag denken Sie über Fußball nach?

Seit dem achten Lebensjahr täglich viele Stunden. Vor allem in der Schule habe ich viel dazu gelesen, was meine schulischen Leistungen teils stark beeinträchtigt hat.

Wieso beschäftigen Sie sich mit nationalsozialistischen Einflüssen im Fußball?

Das war lange ein blinder Fleck in der deutschen Fußballgeschichte, über den nie ernsthaft geredet und kaum geforscht wurde. Wie sich der eigene Verein in der Zeit von 1933 bis 1945 verhielt, ob es jüdische Mitbürger im Verein gab – alles kein Thema. Und schon gar nicht durfte man die Politik des Deutschen Fußballbundes (DFB) in der NS-Zeit problematisieren. Das war Nestbeschmutzung.

Setzen sich die Vereine heute mehr mit der Nazi-Zeit auseinander?

Ja, da hat sich radikal etwas verändert. Es fing außerhalb des Fußballs an, dass Journalisten und Historiker ihre Erkenntnisse in die Vereine hineintrugen. Dort wurde der Ball häufig erst nicht von den Vorständen, sondern von den Fans aufgenommen. Aber irgendwann hat sich auch die Spitze des Fußballs der dunklen Vergangenheit angenommen. Auch der DFB stellt sich nun seiner Verantwortung.

Was tut der DFB konkret?

Ein Beispiel ist Julius Hirsch, der jüdische Nationalspieler. Er wurde in Auschwitz ermordet. Aber in der offiziellen Verbandshistorie wurde sein Schicksal ausgeblendet, es spielte keine Rolle. Eine Reihe von Leuten wurden in der Zeit 1933 bis 1945 aus der Fußballgeschichte herausgeschrieben. Nach dem Krieg machte man keine Anstalten, sie wieder zurückzuschreiben. Was nicht wundert: Die Geschichte schrieben häufig jene weiter, die das auch in der NS-Zeit getan hatten. Das ist vielleicht die große Leistung von uns Journalisten und Autoren: Wir haben ab Ende der 1990er mit dafür gesorgt, dass sie wieder anerkannter Teil der Fußballgeschichte wurden.

Aber der DFB blieb passiv?

Nein, der DFB lobt nun jedes Jahr den Julius-Hirsch-Preis aus für antirassistisches Engagement. Für Vereine oder Fanszenen, die an das Schicksal jüdischer Mitglieder und anderer Verfolgter des Nazi-Regimes erinnern oder Kampagnen gegen Rassismus und Antisemitismus fahren.





Sie haben das Fußballbuch des Jahres 2011 geschrieben. Titel: „Der FC Bayern und seine Juden. Aufstieg und Zerschlagung einer liberalen Fußballkultur“ .

Auch beim FC Bayern ist über dieses Thema lange nicht geredet worden. Dem Club war die Recherche zunächst nicht genehm, das hat sich aber geändert. Zumindest Teile des Klubs haben verstanden, wie wichtig das Thema ist. Wobei es natürlich Leute gibt, die sagen: Was soll der ganze Mist von früher? Die Erinnerung an die jüdische Geschichte stört bei der Eroberung des asiatischen Marktes. Aber speziell Karl-Heinz Rummenigge hat sich starkgemacht für die Erinnerung an den jüdischen Präsidenten Kurt Landauer, der so etwas wie der Vater des modernen FC Bayern ist. Er hatte den Holocaust überlebt und wurde nach 1945 noch mal Präsident des Vereins. Landauer war lange Zeit in Vergessenheit geraten, heute wird seine Rolle im Clubmuseum ausführlich gewürdigt.

Ihr Schwerpunkt ist Politik und Fußball. Wie hängen diese Dinge zusammen?

Fußball bewegt sich nicht in einem politikfreien Raum. Gerade die Zeit des Nationalsozialismus ist ein Beispiel dafür. Der Sport war der erste Bereich des gesellschaftlichen Lebens, der den Ausschluss jüdischer Bürger startete und sich dem Regime anpasste. Dies geschah im Übrigen zu einem Zeitpunkt, an dem das von oben noch gar nicht verlangt wurde. Die Stimmung im Land war allerdings bereits extrem judenfeindlich.

Fußball und Politik sind auch noch heute eng miteinander verbunden?

Ja, ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass der Sport heute so politisiert ist wie nie zuvor. Wenn man sieht, wie einige Staatsmänner wie Putin in Russland, Erdogan in der Türkei oder die Führer in Katar den Fußball für ihre politischen Projekte instrumentalisieren, muss man konstatieren, dass Fußball heute hochpolitisch ist. Für meinen Geschmack zu politisch.

In Ihrem aktuellen Buch „Ausgespielt. Die Krise des deutschen Fußballs“ vergleichen sie Jogi Löw mit Angela Merkel. Was verbindet die beiden?

Da geht es um etwas ganz anderes, nämlich um eine Gesellschaft, in der man schnell „Weg mit…“ ruft und nicht mehr nach den Fakten guckt. Das Wutbürgertum gibt es auch im Fußball. Während der Özil-Debatte bekam ich Mails, in denen es hieß: „Merkel weg, Löw weg, Özil weg“. Diese drei Personen wurden miteinander verbunden. Das ist ein Indiz dafür, wie Fußball auf eine ganz unangenehme Weise politisiert wird.

Sie wohnen in Altenberge bei Münster, eine Gemeinde mit 40 Fußballmannschaften bei 10 000 Einwohnern, weniger als 50 Minuten von Osnabrück entfernt. Wie schauen Sie von dort auf den VfL?

Ich glaube es gibt hier sogar einige VfL-Fans, die in Osnabrück studieren oder dort arbeiten. Ansonsten sind wir hier natürlich Einzugsgebiet von Preußen Münster und daher schaut man im Augenblick etwas neidisch auf den VfL. Vielleicht liegt es daran, dass ich zugezogen bin, aber ich kann den Münster-Bielefeld-Osnabrück-Hass nicht so richtig nachvollziehen. Ich bin für eine gesunde Rivalität, aber mit diesem Hass, der manchmal von einigen Fans kommt, kann ich nichts anfangen. Diese Art von Fußballkultur ist absolut nicht mein Ding.

Über Fußball sagen Sie: Es ist das „Spiel aller Spiele, das niemals nur ein Spiel ist“. Bewerten Sie den Sport nicht etwas über?

Sicher gibt es Leute, die sich gar nicht für Fußball interessieren. Aber ich halte schon daran fest. Es gibt global kein Spiel, das so verbreitet ist wie der Fußball. Gerade wenn ich im Ausland bin, stelle ich immer wieder fest: Der Fußball ist eine globale Sprache. Wenn ich auf Reisen bin, finde ich immer jemanden, der sich für Fußball interessiert. Und dann haben wir einen Einstieg in einen Austausch von Gedanken und Informationen. Fußball öffnet Türen.

Lesung mit Dietrich Schulze-Marmeling

An diesem Donnerstag, 24. Januar, ist Dietrich Schulze-Marmeling auf Einladung des VfL-Fanprojekts zu Gast im Stadion an der Bremer Brücke zum Thema „Lila-weiß in brauner Zeit". Schulze-Marmeling stellt die Einflüsse der Nazis auf den Fußball in Deutschland vor und gibt Anstöße zu einer gelingenden Aufarbeitung der eigenen Vereinsgeschichte. Dazu thematisiert Heiko Schulze die ersten Jahrzehnte des Fußballs in Osnabrück bis zu konkreten Einflüssen der NS-Politik auf Vereine und Spieler. Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr