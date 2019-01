Osnabrück. Wer Thorsten Pisker, Organisator der „Nacht des Sports“, etwas über die Sieger des Leo-Awards entlocken will, der beißt wie gewohnt auf Granit. Die Preisträger 2018 werden erst an diesem Freitag bei der „Nacht des Sports“ im Alando-Palais bekannt gegeben.

In dieser Woche erhält Thorsten Pisker gewohnheitsmäßig viele Anfragen auf den unterschiedlichsten Kanälen. Whatsapp, Instagram, Facebook oder auch nur eine SMS. Alle wollen wissen: Wer wird Sportler des Jahres? Doch der Organisator schweigt beharrlich. „Einige gehen sehr geschickt vor“, sagt Pisker. „Sie schicken mir einen Namen, und wenn ich mit drei Punkten oder einem Ausrufezeichen antworte, soll das Zustimmung bedeuten.“ Doch auch auf diesem Weg ist bei Pisker nichts zu holen. Ein wenig verrät er aber dann doch: „Es war in einigen Kategorien sehr knapp. Es sind Sportler dabei, die schon auf internationaler Bühne erfolgreich waren, genau wie Sportler, die in der Region aktiv sind.“ Vor allem in der Rubrik Sportler des Jahres sei es eng gewesen. Dort ist unter anderem der 400-Meter-Läufer Fabian Dammermann, der bei der EM startete, nominiert. Bei den Frauen stand zum Beispiel wieder die Vorjahressiegerin und Ruderin Pia Greiten zur Wahl. Daneben wurde in acht weiteren Kategorien abgestimmt.

Neuer Abstimmungsrekord

In diesem Jahr gaben über 6000 Teilnehmer online in zehn Kategorien je eine Stimme ab. Das ist ein neuer Rekord. Neun Fachjuroren konnten zudem pro Kategorie für den Ersten 90, den Zweiten 60 und den Dritten 30 Stimmen erteilen.

Bis auch die Öffentlichkeit am Freitagabend von den Siegern der Leo-Awards erfährt, ist noch einiges zu tun. In den vergangenen Tagen musste Pisker noch Ticketwünsche von Sportlern erfüllen, obwohl die Rückmeldefrist schon abgelaufen war. „Sie konzentrieren sich eben voll auf den Sport“, nimmt es Pisker mit Humor. Auch die Einspielfilme für die Sieger müssen noch geschnitten und die Laudatoren informiert werden. Vieles gehe nun mal erst kurz vor der Gala, sagt der Organisator. Und bis zur Verleihung der Preise bleibt auch die Anspannung beim Organisatorenteam, dem auch Henning Hacker angehört.

Buntes Rahmenprogramm

Richtig erleichtert ist Pisker erst, wenn er die freudestrahlenden Gesichter der Sieger sieht. „Dafür machen wir das schließlich“, betont er. Dann kann auch er das Rahmenprogramm genießen. Dort treten unter anderem die Cheerleaderinnen der Artland Dragons auf. Wheel Sensation bietet eine akrobatische Show. Selina Dey und René Kemna führen durch den Abend.

Auch wenn sich die Gala am Freitag zum zehnten Mal jährt, ist das für Pisker kein Grund, das Programm zu verändern: „Wir müssen uns nicht immer selber toppen“, sagt er. Vielmehr wünscht er sich eine gute Stimmung, viel Austausch unter den Sportlern und vielleicht etwas mehr Unterstützung. „Zu zweit ist die Organisation auf Dauer schwierig. Wir würden den Leo-Award gerne breiter aufstellen“, sagt Pisker.

Restkarten verfügbar

Für Zuschauer, die in diesem Jahr die Sportlerehrung im Alando-Palais erleben wollen, gibt es noch Tickets. Flanierkarten kosten im Vorverkauf 16 Euro, Sitzplatzkarten 22 Euro. Erhältlich sind die Karten bei Anna und Karlo an der Salinenstraße 1 in Bad Rothenfelde, in Uli’s Läufershop an der Großen Straße 53 in Osnabrück und bei allen Vorverkaufsstellen der Neuen Osnabrücker Zeitung. An der Abendkasse wird es Restkarten geben. Online sind keine Karten mehr verfügbar. Einlass ist um 19 Uhr, 45 Minuten später beginnt das Programm.