Osnabrück. Am Montag war Bewerbungsschluss: Die Girolive-Panthers haben ihre Unterlagen für die Ausrichtung des Top-Four-Turniers im Deutschen Basketball-Pokal fristgerecht eingereicht. Allerdings hat der Osnabrücker Zweitligist starke Konkurrenz.

Neben den Panthers haben sich mit dem USC Freiburg, dem Herner TC und BC Marburg auch alle drei Bundesligisten beworben, die sich für das Halbfinale qualifiziert haben. „Wir haben unsere Bewerbung schon am Freitag abgeschickt“, sagte Hernes Vorsitzender Wolfgang Siebert auf Anfrage. Auch Marburgs Präsident Oliver Pohland erklärte, dass sich der Verein um die Ausrichtung des Top-Four beworben hat.

Entscheidung noch in dieser Woche?

Am Dienstag bestätigte die DBBL-Gesellschaft, dass alle vier Halbfinalisten fristgerecht ihre Bewerbung abgegeben hätten. Eine Auswahlkommission soll die Unterlagen nun sichten und „möglichst noch in dieser Woche“ über den Ausrichter entscheiden. Stefan Eggers, der Sportliche Leiter der Panthers, hofft, dass die Wahl auf den Standort Osnabrück fällt. Gespielt wird am 23. und 24. März.