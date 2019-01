Osnabrück. An einem Wintertag 1982 wurde in Osnabrück ein bedeutendes Handballspiel angepfiffen, an das sich kaum jemand erinnert. Die Schlosswallhalle war einer von 29 Austragungsorten der Handballweltmeisterschaft. Bevor die Partie beginnen konnte, musste der Hallenwart zum Hammer greifen.

Sonntag, 28. Februar 1982, kurz vor 16 Uhr, Schlosswallhalle in Osnabrück: 750 Handballfans fiebern dem Spiel um Platz 13 bei der 10. Handballweltmeisterschaft entgegen. Hallenwart Heinz Siekmeyer und das Organisationsteam plagen indes ganz andere Sorgen: Die Unparteiischen bemängeln das Tornetz, das am Boden angebracht sein muss. „Ich weiß noch, dass Heinz Siekmeyer in die Knie ging und das Netz mit einer Latte, Hammer und Nägeln befestigte“, erinnert sich Hermann Olthuis aus Osnabrück, der für unsere Zeitung über das Spiel in der Platzierungsrunde berichtete.

Tonband mit Nationalhymne fehlt

Nun konnte sie also losgehen, Osnabrücks Premiere als Austragungsort einer Handball-WM. Nur fehlt plötzlich das Tonband mit der japanischen Nationalhymne, als die beiden Teams bereits auf dem Parkett stehen. Die Rettung: Ein Betreuer hat noch eine Kassette mit der Hymne im Gepäck. Mit fünf Minuten Verspätung startet das Spiel.





„Die Stimmung in der Halle war euphorisch“, erinnert sich der Osnabrücker Uwe Stemberg, der bei der WM bundesweit für die Spielstatistiken und die Erstellung von Pressetexten zuständig war. Natürlich, das Spiel war keine Topbegegnung, doch die Stadt sei froh gewesen, überhaupt zum Austragungsort ernannt worden zu sein.

WM in Osnabrück – ein einmaliger Glücksfall

„Heute wäre es nicht mehr möglich, dass die Weltmeisterschaft nach Osnabrück kommt. Die Hallen bei der aktuellen WM haben mindestens 10 000 Plätze“, vergleicht Stemberg. Die Schlosswallhalle fasste nicht einmal ein Zehntel. Die Hasestadt als Austragungsort – das werde wohl ein einmaliger Glücksfall bleiben, meint Stemberg.

Ein Glücksfall, der auch durchaus handballerische Klasse hatte, wie Olthuis heute noch weiß. Die Profis aus Japan und Kuba boten ein kampfbetontes Spiel: „Die Japaner waren schnell und wendig. Die Kubaner echte Modellathleten, die sehr fit waren.“ Nach 60 Minuten triumphierten die Handballer aus der Karibik mit 25:20. Die Zuschauer, deren Sympathien von Anfang an den Kubanern gehörten, waren zufrieden.

Ergebnis verbreitet sich in Windeseile

Ergebnis und Spielverlauf verbreiteten sich so schnell, wie es die technischen Möglichkeiten zuließen. „Wir waren in der Lage, die Pressemitteilungen nach 15 Minuten druckreif zu präsentieren“, sagt Stemberg. Er und seine Kollegen nutzten dazu das Faxgerät, das gerade erst auf dem Markt gekommen war. So konnten sie Zwischenergebnisse, Halbzeitstand und Ergebnis zum Zentralrechner nach Dortmund schicken. Dort wurden die Ergebnisse gebündelt und bundesweit wiederum per Fax verschickt. „In der Osnabrücker Halle standen große Kopierer, um die Presse zu versorgen“, sagt Stemberg.

Vier Tage später war ebenso schnell vom Unentschieden der Nationalmannschaft der Bundesrepublik gegen die Schweiz in Dortmund zu hören. Damit schied das Team von Vlado Stenzel als Titelverteidiger in der Hauptrunde aus. Die Sowjetunion feierte bei der WM in Deutschland ihren ersten Titel. Ein Ergebnis, das auch die Handballfans in der Hasestadt schnell erreichte.