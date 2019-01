Hagen. Zwei Weltcupsiegen folgte die Berufung in den deutschen Perspektivkader der Dressurreiter – 2018 war ein gelungenes Jahr für Frederic Wandres. Im Interview spricht der 31-Jährige aus Hagen über seine Erfolge, die Beziehung zu seinem Pferd Duke of Britain und eine Konkurrentin, die "am liebsten gleich einen Revolver gezogen" hätte.

Herr Wandres, Anfang Dezember sind Sie in den deutschen Perspektivkader berufen worden, Mitte Dezember folgte der Weltcup-Sieg in London. Waren Sie an Weihnachten wunschlos glücklich?

In Bezug auf den Beruf und die Pferde auf jeden Fall. Es gibt ja auch noch andere Sachen drumherum, aber solche Erfolge sind eine Bestätigung und zeigen mir, wofür ich jeden Tag hart arbeite. Es zahlt sich aus, wenn man jeden Tag um 7 Uhr im Stall steht, auch an den Feiertagen.

Was war für Sie schöner: Der Anruf der Bundestrainerin oder der Sieg in London?

Die Berufung in den Perspektivkader ist etwas Besonderes. Das ging früher schon mal schneller, aber heute ist es nicht so leicht, nominiert zu werden. Der Kader war mein Ziel, auf das ich länger hingearbeitet habe, und das sich nach den Leistungen in der Saison abgezeichnet hatte. Zum Sieg in London muss ich ehrlich sagen: Da hätte ich viel Geld drauf gewettet, dass das nicht so passieren wird.

Aber irgendwann haben Sie gemerkt: Heute geht was?

Es gibt Turniere, bei denen man einen Ausreißer hat, der sich so stark im Ergebnis niederschlägt, dass die Platzierungen früh in Stein gemeißelt scheinen. In London hatte ich in der ersten Prüfung einen kleinen Fehler und war Dritter, aber der Rückstand auf die ersten beiden war sehr klein. Ich wusste, dass ich eine anspruchsvolle Kür habe, die mir aufgrund des Schwierigkeitsgrades viele Punkte bringt, wenn ich keine Fehler mache. Die Kür ist extra für die Weltcupserie gemacht und auf mein Pferd zugeschneidert und hat perfekt geklappt. Somit wusste ich: Alles ist möglich!

Es war nach dem Turnier in Polen Ihr zweiter Weltcupsieg…

Weltcupsieg ist Weltcupsieg, aber London hat für mich noch mal einen ganz anderen Stellenwert: In England gegen die englische mehrfache Olympiasiegerin Charlotte Dujardin zu gewinnen ist bislang der Höhepunkt meiner Karriere. In der Pressekonferenz hatte ich das Gefühl, sie hätte am liebsten gleich einen Revolver gezogen (lacht).

Beim Weltcup in Mechelen zwischen den Feiertagen waren Sie nicht am Start?

Das ging aus organisatorischen Gründen leider nicht. Hier in Hagen war viel zu tun, das ging vor. Außerdem wäre das Turnier ein bisschen dicht an London gewesen. Dem Pferd tat eine kleine Pause auch ganz gut. Ende Januar starte ich dann beim Weltcup in Amsterdam wieder.





Als Bereiter auf dem Hof Kasselmann arbeiten Sie mit vielen Pferden. Wie viel Zeit bleibt für Ihren Turnierpartner Duke of Britain?



Ich habe rund 15 Pferde am Tag zu reiten, aber ich bekomme auch Hilfe durch einen Pfleger und einen Assistenzreiter. Mit Duke beschäftige ich mich jeden Tag selber für rund drei Stunden – nicht nur beim Reiten, sondern er kommt noch mal raus zum Grasen, in die Führmaschine oder wird geputzt. Beschäftigen muss man sich mit den Tieren schon, und das bekommt man dann auch irgendwann zurück. Ein Pferd ist nicht nur ein Sportgerät, das man zum Wettkampf aus dem Stall holt, sondern ist ein Partner, um den man sich kümmern muss. Das kann ich natürlich nicht bei 15 Pferden machen, aber bei zwei, drei Pferden kümmere ich mich selbst sehr intensiv. Ich versuche, dass keiner zu kurz kommt.

Was zeichnet Duke of Britain aus?

Die größte Stärke ist, dass er keine Schwäche hat. Duke ist seit rund zweieinhalb Jahren bei mir, und ich kann in jedem Stadion der Welt mit ihm reiten. Andere Pferde sind vielleicht mal ein bisschen ängstlich in einer ungewohnten Umgebung. Ich weiß genau: Auch in einer Halle wie in London vor bis zu 6000 Zuschauern kann ich mich 100-prozentig auf ihn verlassen. Da geht nichts schief. Wenn ich keinen Fehler mache, macht er keinen Fehler. Das ist nicht selbstverständlich. Dann muss man eigentlich „nur“ noch reiten.

Der Reiter ist also vor dem Wettkampf aufgeregter als sein Pferd?

Aufgeregt würde ich nicht sagen, aber eine gewisse Anspannung gehört schon dazu.

Woran erkennen Sie, dass ein Pferd ein besonderes Potenzial für erfolgreiche Wettkämpfe hat?

Das ist ganz unterschiedlich. Dafür sind es auch Lebewesen. Bei einigen merkt man es schnell. Bei anderen kann es ein jahrelanger Prozess sein. Was ganz ausschlaggebend ist, ist die Kombination von Pferd und Reiter: Nur weil es bei einem Reiter nicht funktioniert, heißt das nicht, dass es ein schlechtes Pferd ist. Nicht jede Reiter-Pferde-Konstellation passt. Das ist nichts Schlimmes, man muss es nur wissen. Wenn die passende Paarung gefunden ist, kann sich ein Pferd auch noch mal ganz anders entwickeln.

Wie viel Talent muss ein Pferd mitbringen? Wie viel Anteil am Erfolg hat das Training?

In Prozentzahlen kann man das nicht beziffern. Talent gehört natürlich dazu. Das ist wie bei anderen Sachen auch. Das Wichtigste passiert bei Pferden aber zwischen den Ohren, im Kopf. Die Pferde müssen es wollen. Ich kann ein noch so talentiertes Pferd haben, das von der Bewegung außerordentlich ansprechend ist, aber wenn sie es von der Einstellung nicht wollen, dann nützt alles Training nichts. Andersherum kann man mit einem Pferd etwas erreichen, das äußerlich vielleicht nur durchschnittlich wirkt, aber wirklich etwas will. Bei Duke treffe ich auf beides, Einstellung und Talent.





Jetzt starten Sie mit Rückenwind ins Jahr, aber die Erfolge erhöhen auch den Erwartungsdruck. Wie gehen Sie damit um?



Ich gehe ja immer mit einer gewissen Erwartungshaltung in eine Prüfung. Wenn ich an ein Turnier herangehe und sage, dass ich sowieso nur Letzter werde, dann bringt es nichts. Insofern braucht es eine gewisse Überzeugung. Der Druck erhöht sich jetzt ein bisschen, aber in Grenzen. Die Pferde sind ja immer ein zusätzlicher Faktor. Wenn ich 100 Meter zu langsam laufe, kann ich mir nur selbst einen Vorwurf machen. Beim Pferdesport gehört so viel dazu: Das Pferd muss einen guten Tag haben, du musst einen guten Tag haben und der Wertungsrichter muss einen guten Tag haben – es kommen so viele Faktoren dazu, die auch stimmen müssen. Man darf sich nicht zu verrückt machen. Wichtig ist, dass die Pferde gesund sind. Sonst kann man eh alles vergessen.

Welche sportlichen Vorsätze haben Sie für 2019 gefasst?

Erst mal will ich versuchen, die Weltcup-Tour so gut wie möglich zu Ende zu bringen. Es ist für Deutsche schwer, einen Platz beim Finale in Göteborg zu bekommen. Für Deutschland gibt es drei Plätze, wobei Isabell Werth als Titelverteidigerin gesetzt ist. Also kämpfen Dorothee Schneider, Benjamin Werndl, Fabienne Müller-Lütkemeier, Helen Langehanenberg und ich um zwei Tickets. Wir sind nach Punkten sehr dicht zusammen, aber die anderen gehören teilweise zum A-Kader und haben sehr erfahrene Championatspferde.

Welche Chancen rechnen Sie sich aus? Sie waren zwischenzeitlich Dritter in der Weltcup-Gesamtwertung.

An den Platzierungen darf man sich nicht festbeißen. Die werden sich noch einige Male ändern. Die anderen sind inzwischen wieder vor mir, haben aber auch ein Turnier mehr geritten als ich. Ich rechne mir durchaus Chancen aus, aber ich weiß, dass es sehr schwer wird. Ich versuche, dranzubleiben, aber nicht auf Biegen und Brechen. Wir haben uns mit den Ergebnissen schon jetzt sehr gut in der Serie verkauft. Im Sommer kommt dann meine erste Deutsche Meisterschaft in Balve. Da will ich auch noch mal einen ordentlichen Auftritt abliefern. Dass ich dort teilnehme, hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht träumen lassen.

Was kann perspektivisch kommen – irgendwann der Schritt in die Selbstständigkeit?

Der Gedanke der Selbstständigkeit kreist jedem einmal im Kopf herum. Sie bringt jedoch auch ein großes Risiko mit sich. Man vergisst immer, was das alles kostet. Die Pferde, die Reise, die Spritkosten, Nenngelder, Pfleger, Box, Hotel – oft bleibt am Ende eines Turniers wenig übrig. Für mich ist die Selbstständigkeit zurzeit keine Option. Ich weiß, was ich an meinem Job hier in Hagen habe. Im Moment passt alles hervorragend so, wie es ist.