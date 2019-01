Osnabrück. Der Osnabrücker Turnerbund hat bei seinem 39. Silvesterlauf erneut einen Teilnehmerrekord aufgestellt: Nach einer ersten Korrektur der Ergebnislisten kamen auf den fünf Strecken insgesamt 3184 im Ziel. Das wären 15 mehr als im Vorjahr – und der OTB rechnet mit noch besseren Zahlen.

Gemeldet hatten insgesamt 3343 Teilnehmer. Ein Großteil der Startnummern sei auch abgeholt beziehungsweise wieder vergeben worden, so dass mit einer Zahl jenseits der 3300 Läufer zu rechnen sei, sagte der OTB-Vorsitzende Matthias Strauß. Am Neujahrstag standen 1831 Finisher über zehn Kilometer, 872 Läufer im Ziel nach 5,6 Kilometern, 140 Walker, 182 Jedermannläufer und 159 Kinder beim Bambinilauf in der Statistik. Aufgrund einer falschen Befestigung von Zeitmesschips könnten einige Läufer nicht automatisch erfasst worden sein. Womöglich werden die offiziellen Zahlen noch nach oben korrigiert.

Nachmelder brauchen Geduld



Der Lauf ist inzwischen so gefragt, dass Spätentschlossene um einen Startplatz bangen müssen. „Ich lebe quasi von der Hand in den Mund“, erklärte Klaus Hieger am Montag. Er konnte immer nur Startnummern an Nachmelder ausgeben, wenn sich jemand krank abgemeldet hatte. So nahmen immer wieder einige Interessenten auf einer Bank hinter Hieger Platz, um auf eine frei werdende Startnummer zu warten – und waren glücklich, wenn sie sich noch nachtragen durften.

„Wir sind inzwischen an der Grenze“, sagte Hieger, der das Wachstum des Silvesterlaufes kontinuierlich miterlebt hat. „Dreimal war ich verhindert, aber ansonsten immer dabei: Früher auf der Strecke, jetzt als Helfer“, sagte er und nahm es gelassen, dass er immer wieder Nachmelde-Interessenten um Geduld bitten musste. Einer müsse den Job ja machen. Der freiwillige Einsatz war für ihn Ehrensache: „Für uns waren damals ja auch immer schon Helfer da.“

Was sonst noch beim Silvesterlauf los war: Ein Heiratsantrag kurz vor der Ziellinie



Nur fünf Läufer beim "Plogging" an Neujahr

Etwas mehr Interesse hatten sich Hans-Werner Rehers und Bastian Stöppler beim sogenannten Plogging am Neujahrstag erhofft. Sie wollten mit weiteren Läufern und Müllsäcken auf die Silvesterlaufstrecke gehen, um Unrat aufzusammeln. Außer den beiden Initiatoren kamen nur drei weitere Helfer. Die gesamte Gruppe darf sich nun über kostenlose Startplätze beim 40. Silvesterlauf Ende 2019 freuen. Ein paar Tüten Müll und einige Wegweiserschilder des Silvesterlaufs brachte das Aufräumkommando vom Wegesrand mit zurück. „Der wenigste Müll war aber vom Silvesterlauf“, stellte Helferin Jutta Voges fest.

Anzeige Anzeige

Auf einem Bein über die Ziellinie

Bunte Farbtupfer setzten auch Petra und Antonia Ehrenberg beim Silvesterlauf, allerdings ausschließlich positiver Art. Mutter und Tochter laufen regelmäßig verkleidet beim Silvesterlauf. „Ich bin immer die Verrückte“, sagte Petra Ehrenberg. Die 64-Jährige bedauerte, dass die Zahl der verkleideten Spaßläufer in den vergangenen Jahren stetig abgenommen habe. Dieses Mal konnten sich die Ehrenbergs auf die Unterstützung durch Stephan Bartels und Tochter Marla verlassen: Das Quartett lief 5,6 Kilometer in Flamingo-Kostümen – und hüpfte danach stilecht auf einem Bein über die Ziellinie.



VfL-Profi Renneke: Mit Schwung ins neue Jahr

Ein bekanntes Gesicht im Zehn-Kilometer-Hauptlauf war Bashkim Renneke. Der Fußballprofi vom VfL Osnabrück benötigte 50:55,13 Minuten (Platz 701). Der 26-Jährige war nicht ganz zufrieden mit seiner Zeit, „aber es war eine coole Sache, mit so vielen Leuten zu laufen. Da geht man mit Schwung ins neue Jahr“, sagte er. Am Freitag nehmen die Lila-Weißen wieder das Training auf.