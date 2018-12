Osnabrück. Die Zeit war Florian Siebelmann egal beim 39. OTB-Silvesterlauf: Schon kurz vor der Ziellinie bog der 35-Jährige zu den Zuschauern an der Seitenlinie ab – und ging dann vor seiner Freundin Sina Hilken auf die Knie. Sein überraschender Heiratsantrag vor Familie und Freunden war erfolgreich: "Sie hat ,Ja' gesagt. Besser kann das Jahr nicht enden", freute sich Siebelmann.

"Ein bisschen Planerei muss schon sein", erklärte Siebelmann seine Vorbreitungen. Schließlich sollte die 31-jährige Hilken überrascht werden. Den Verlobungsring trug daher zunächst Siebelmanns Schwester auf der Strecke und übergab das gute Stück rechtzeitig vor dem Antrag. Familie und Freunde am Rand der Strecke waren eingeweiht. Hilkens Eltern waren extra aus Salzgitter angereist, um bei dem großen Moment dabei zu sein. Als das Paar kurz vor der Ziellinie abbog, Musik anging, Konfetti gezündet wurde und ihr Freund zum Tanz bat, ahnte auch Hilken, dass es kein ganz normaler Silvesterlauf werden sollte. Der Lauf zuvor hatte sie eher nicht stutzen lassen, obwohl sich Siebelmann gebremst hatte und langsamer gelaufen war, um gemeinsam mit seiner Freundin am Ziel anzukommen. (Weiterlesen: So war der OTB-Silvesterlauf 2018, alle Sieger)





"Wir haben uns vor sieben Jahren an Silvester kennengelernt, und laufen ist mein Leben", sagte Siebelmann. Auch seine Freundin habe über ihn den Spaß am Laufen gefunden. "Was gibt es für einen besseren Zeitpunkt für den Antrag als den Silvesterlauf, wenn auch so viele Freunde dabei sind?", erklärte Siebelmann die Wahl einer öffentlichen Bühne für den Antrag. Nach den ersten Freudentränen und Glückwünschen ging es für das Paar noch gemeinsam über die Ziellinie, aber "die Zeit war heute egal", betonte Siebelmann: "Sie hat ,Ja' gesagt. Besser kann das Jahr nicht enden."