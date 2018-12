•Alles im Griff hatte der TuS Hilter um Jan Luka Braute beim 7:2 gegen Gaste Hasbergen beim Hüggelcup mit Niklas Beineke (rechts). Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Die großen Weihnachtsturniere im Hallenfußball in Osnabrück Stadt und Land sind in vollem Gange: Beim Vetter-Cup in der Stadt steigen unter anderem der SV Hellern und der SSC Dodesheide heute ein. Beim Hüggelcup in Hasbergen beginnt die Zwischenrunde. Seit heute Bald rollt auch beim Fortuna-Cup in Ankum – auch der Indoor-Cup in Belm wirft seine Schatten voraus.