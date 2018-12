Osnabrück. Die großen Weihnachtsturniere im Hallenfußball in Osnabrück Stadt und Land sind eröffnet: Den Auftakt macht an diesem Wochenende der Hüggelcup in Hasbergen, bei dem es schon die erste Überraschung gab. Nach Weihnachten rollt auch beim Vetter-Cup in der Stadt, beim Indoor-Cup in Belm und beim Fortuna-Cup in Ankum der Ball.

Zwei Vorrunden-Tage sind bereits gespielt beim Hüggelcup in Hasbergen. Während sich am ersten Turniertag die Favoriten um den SC Melle keine Blöße gaben, überraschte am Freitagabend die Reserve der SpVg. Gaste Hasbergen um den 52-jährigen Torhüter Uwe "Molly" Westermann, die den klassenhöheren TSV Riemsloh ausschaltete und in die Zwischenrunde einzog.

Am Samstagabend spielen Gruppe 5 mit SC Glandorf, TSG Dissen, Hagener SV II und BSV Holzhausen II (ab 16.30 Uhr) sowie Gruppe 6 mit Holzhausen, SC Melle II, SV Harderberg und Dissen III (16.55 Uhr). Am Sonntag spielen Gruppe 7 mit Gaste-Hasbergen, SF Oesede, TuS Hilter und TuS Glane II (ab 16.30 Uhr) sowie VfL Kloster Oesede, Glane, Hagen und TSV Westerhausen (ab 16.55 Uhr). Hier das Turnier in der Übersicht.

Am 2. Weihnachtsfeiertag rollt nur bei einem Turnier der Ball - und das ist traditionell der Vetter-Cup in der Stadt. Los geht es am 14 Uhr mit der Partie des vfL Osnabrück gegen RW Sutthausen. Hier das Turnier in der Übersicht.

Die Vorrunde des Nordkreis-Turniers Fortuna-Cup steigt traditionell an den Tagen zwischen dem 27. und dem 30. Dezember. Den Auftakt bestreitet am Donnerstag nach Weihnachten der Titelverteidiger TuS Bersenbrück gegen Außenseiter TV Pente, los geht es ab 17.30 Uhr. Hier das Turnier in der Übersicht.

Als letztes der vier großen Turniere legt der Indoor-Cup am 28. Dezember los. In Belm eröffnen der TSV Wallenhorst II und BW Hollage am Freitag nach Weihnachten um 18 Uhr. Hier das Turnier in der Übersicht.