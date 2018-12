Osnabrück. Die Kabinenansprache nach dem Spiel dauerte etwas länger als sonst. Als die Girolive-Panthers danach wieder in die Halle kamen, war ihnen die Enttäuschung noch anzusehen, aber unterm Weihnachtsbaum soll sich der Frust über die 63:75-Niederlage gegen Neuss in neue Energie umwandeln.

„Wir werden stärker aus dieser Niederlage herauskommen“, formulierte Trainer Mario Zurkowski nach der ersten Pleite in der 2. Basketball-Bundesliga schon eine erste Kampfansage. Am 2. Januar nimmt der Tabellenführer wieder das Training auf. Bis dahin dürfen die Spielerinnen durchschnaufen. Geht es nach dem Trainer, nehmen sie „in den nächsten Wochen am besten gar keinen Basketball in die Hand. Sie sollen mal richtig abschalten. Die vier Monate danach werden noch hart genug.“

Nachlesen: Panthers: Trotz erster Niederlage ein Tänzchen für die Fans



Pokal-Viertelfinale am 6. Januar

Am 6. Januar empfangen die Panthers im Viertelfinale des DBBL-Pokals die Rhein-Main-Baskets. „Das wird direkt eine ziemlich harte Nuss“, sagt Melina Knopp. Sie will sich nicht davon in Sicherheit wiegen lassen, dass die Gäste in der Südstaffel der 2. Bundesliga nach zwei Siegen aus neun Spielen auf dem letzten Tabellenplatz stehen. „Der Gegner klingt leicht, aber im Pokal ist alles möglich. Man hat gesehen, dass jedes Team schlagbar ist. Wir sind es auch“, sagte die Panthers-Kapitänin, die ein Ziel für 2019 schon fest definiert: „Wir wollen unbedingt ins Final-Four-Turnier kommen.“

Olson wird im neuen Jahr zurückerwartet

Im kommenden Jahr wird Sarah Olson zurückerwartet. Die US-Amerikanerin, die mit ihrer Treffsicherheit bei den Panthers vor allem aus der Distanz für Gefahr sorgt, hatte wegen eines Bänderrisses seit Mitte November gefehlt. „Da wird noch einiges kommen“, sagt Zurkowski.

Griesert ehrt U 18-Europameisterin Strozyk



Für Jenny Strozyk wurde bereits im auslaufenden Jahr ein großes Ziel wahr: Dass die OSC-Spielmacherin mit dem deutschen U 18-Nationalteam Europameister wurde, wusste Wolfgang Griesert zu würdigen. Osnabrücks Oberbürgermeister hatte kürzlich die national und international herausragenden Sportler im Rathaus empfangen. Strozyk hatte aus beruflichen Gründen abgesagt. Panthers-Edelfan Griesert („Ich bin ja sowieso immer hier“) holte die Ehrung vor dem Neuss-Spiel nach. „Es ist ein tolles Gefühl, hier persönlich geehrt zu werden“, freute sich Strozyk über eine Urkunde und eine Ehrenplakette der Stadt.