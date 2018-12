Osnabrück. Die Anmeldungen für den 39. Silvesterlauf des Osnabrücker Turnerbundes laufen etwas schleppender als im Vorjahr. Beim Trainingslauf am Sonntag kostete das Wetter einige Teilnehmer. Am Silvestertag sind die Aussichten voraussichtlich besser.

Rund 60 Hobbysportler nahmen am Sonntag an einem gemeinsamen Training für den 39. OTB-Silvesterlauf teilgenommen. Das Wetter hatte einen Einfluss darauf, dass nur halb so viele Teilnehmer kamen wie im Vorjahr: Schneetreiben sorgte bei den Sportlern für einen erschwerten Stand. Christoph Glüsenkamp und Tobias Rasper gaben behutsam das Tempo vor.

Leichte Zurückhaltung bei Teilnehmerzahlen

Auch allgemein ist in diesem Jahr bislang eine gewisse Zurückhaltung bei den Anmeldezahlen zu spüren. Ende vergangener Woche zählte der OTB rund 160 Anmeldungen weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. „Es kommen noch genug Läufer“, sagt Geschäftsführerin Kirstin Gnoth, „und wenn es in diesem Jahr ein bisschen weniger sind, ist das auch nicht schlimm. Mit 2500 Voranmeldungen wären wir auch zufrieden.“

Hauptlauf hat Marke von 1000 Anmeldungen geknackt

Traditionell kommt das Gros der Anmeldungen zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester. Am Montagmorgen (11 Uhr) verzeichnete der OTB 1476 Anmeldungen, davon inzwischen 1013 für den Zehn-Kilometer-Hauptlauf. Im Vorjahr war diese Marke einige Tage eher geknackt worden. Anmeldungen sind bis zum 28. Dezember gegen 18 Uhr auf laufen-os.de sowie beim OTB vor Ort möglich. Startunterlagen können bereits am 30. Dezember von 10 bis 18 Uhr im OTB-Sportzentrum an der Oberen Martinistraße abgeholt werden.

Laufstrecke im Video

Wer noch nicht so gut mit der Strecke vertraut ist, kann sich im Internet einen Eindruck verschaffen. Auf Youtube hat der Verein ein Video online gestellt („Strecke OTB Silvesterlauf“). Die Aktion war schon im vergangenen Jahr geplant, aber das Video, bei dem ein Läufer die Kamera mit sich trug, war noch sehr wacklig. In diesem Jahr nahm ein Radfahrer die Kamera mit und verfolgte Leichtathlet Stephan Voskuhl auf der Silvesterlaufstrecke. Das Video soll auch als Motivation auf den Laufbändern im OTB-Fitnessstudio dienen. Einziger Haken: Voskuhl ist nicht einzuholen, egal, wie schnell man auch läuft.