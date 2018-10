Osnabrück. Die Zweitliga-Basketballerinnen der Girolive-Panthers haben in der neuen Saison den vierten Sieg im vierten Spiel eingefahren. In der heimischen OSC-Halle siegte die Mannschaft von Trainer Mario Zurkowksi 120:50 gegen das damit weiterhin sieglose Schlusslicht ASC Theresianum Mainz.

"Ein großes Kompliment an meine gesamte Mannschaft. Wir haben über 40 Minuten Gas gegeben, das gesamte Team hat sich reingehauen. Genau so habe ich mir das heute vorgestellt", sagte ein sichtlich entspannter Zurkowski. Schon während des Spiels verschwand die eine oder andere Hand des Trainers in der Hosentasche, der ruhig in seiner Coaching-Zone seine Runden drehte. "Ich war heute sehr entspannt, das muss ich zugeben. Aber das ist dem Spiel meiner Mannschaft zu verdanken. Ich muss aber auch den Mainzern Respekt zollen, die nie aufgegeben haben immer positiv und fair geblieben sind", lobte Zurkowski den Aufsteiger, gegen den sein Team noch nie zuvor gespielt hatte.

Statistik Girolive-Panthers - ASC Theresianum Mainz 120:50 (29:18, 28:7, 28:8, 35:17) Panthers: Borchers 3 Punkte, T. Dölle 18/1 Dreier, Dzeko 5, Jongeling 8, Knopp 11/3, Milosev 15/2, Olson 7/1, Potratz 2, Rollerson 19, Strompen 11/3, Strozyk 12, Takács 9/1.

Nur ganz zu Anfang überließen die Panthers den Mainzern die Führung, als Patricia Sagerer die ersten Punkte zum 0:2 markierte. Ab dann rollte der OSC-Express vor rund 350 Zuschauern durch die Halle. Nach den ersten Fehlversuchen aus der Distanz fand die mit 19 Punkten und zehn Rebounds treffsicherste OSC-Spielerin Brianna Rollerson die Lücken in der ASC-Verteidigung und erzielte die erste Führung zum 4:2. "Alle haben heute eine sehr gute Leistung aufs Parkett gebracht. Und das über 40 Minuten, denn wir haben nicht nachgelassen", sagte Panthers-Spielerin Tonia Dölle. Mit knapp 24 Minuten stand sie am längsten auf dem Feld. Achtzehn Zähler markierte sie für ihr Team, in dem allein sechs Spielerinnen zweistellig trafen.

Bemerkenswert: Alle zwölf eingesetzten Spielerinnen trugen sich in die Scorerliste ein. Auch die erst 16-jährige Tessa Strompen, die selbstbewusst elf Punkte zum Sieg beisteuerte. "Ich bin sehr happy. Heute wusste ich, wo der Korb steht. Denn zuvor habe ich schon im WNBL-Spiel 29 Punkte markiert. Alle haben füreinander gekämpft und den Ball durchgesteckt", sagte sie und ergänzt: "Unser Fastbreakspiel war überragend heute."

Zurkowski überließ bereits im ersten Abschnitt seinen Bank-Spielerinnen viel Verantwortung. Entschieden war die Partie im zweiten Viertel, als der OSC in den ersten fünf Minuten 14 Zähler am Stück zum 43:18 versenkte.

Gegen die aggressive Personenverteidigung der Panthers fand der Liganeuling kein Mittel. So behielten die Panthers in allen Statistiken die Überhand. 64 Rebounds, 29 Assists, 18 gestohlene Bälle und eine traumhafte Trefferquote von 52 Prozent sprechen für sich.

So verdienten sich alle an diesem Nachmittag Bestnoten. Gerade auch Esther Borchers, Julia Dzeko und Annemarie Potratz. Letztere netzte zum 101:42 einnetzte. Auch die nach ihrem Kreuzbandriss wieder voll belastbare Kata Takács nutzte ihre Chance, wie Dölle betonte: "Alle haben ihre Einsatzzeit gerechtfertigt und auch im dritten und vierten Viertel nicht nachgelassen. Wir werden uns aber keinesfalls ausruhen und am kommenden spielfreien Wochenende weiter an unserem Spiel arbeiten", schaute Dölle nach schon wieder nach vorne. Co-Trainer Stefan Eggers pflichtete bei: "Die Mannschaft hat super gespielt. Jetzt analysieren wir und arbeiten fleißig weiter. Denn wenn wir uns individuell entwickeln, entwickeln wir uns auch weiter als Mannschaft."