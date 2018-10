Buenos Aires. Nach dem vorzeitigen Aus bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires hat Basketballerin Emma Eichmeyer ein gemischtes Fazit gezogen. „Wir können mit unserem Auftritt zufrieden sein, mit dem Ergebnis leider nicht“, sagte die 18-jährige Spielerin der Girolive-Panthers Osnabrück.

Zwei Siege und zwei Niederlagen hatten Platz drei in der Gruppe bedeutet. Die deutsche 3 x 3-Auswahl verpasste damit das erhoffte Viertelfinale. „Das Spiel gegen China war das entscheidende. Das haben wir zu leicht weggegeben“, sagte Eichmeyer über die 12:18-Niederlage im zweiten Gruppenspiel.

Im Duell mit der Übermannschaft aus Ungarn hätten die Deutschen einen Sieg gebraucht, um noch in die K.-o.-Runde einzuziehen, aber sie verloren 9:20 gegen den Gruppensieger. „Wir konnten lange mithalten und sind erst am Ende eingebrochen. Ungarn war eben der stärkste Gegner. Das war uns von Anfang an bewusst“, sagte die 18-Jährige. Eine Steigerung in jedem der vier Gruppenspiele schlage positiv zu Buche. „Wir haben nicht unser Ziel erreicht, aber wir haben Kampfgeist und Ehrgeiz bewiesen. Wir können uns nicht vorwerfen, dass wir nicht alles gegeben haben.“

Auch nach dem Ausscheiden wird jeden Tag trainiert. Außerdem bleibt für Eichmeyer und die frühere Osnabrückerin Emily Enochs Zeit, andere Wettkämpfe deutscher Athleten zu verfolgen und die Stadt zu erkunden. Mitte der Woche wird Eichmeyer zurück in der Heimat erwartet. In Argentinien habe sie sich „informiert, wie die Spiele der Panthers gelaufen sind und was im Training gemacht wurde, damit ich nach meiner Rückkehr wieder direkt einsteigen kann“, freut sich Eichmeyer auf das Training beim OSC