Ein Mann hält eine chinesische Flagge in der Hand, während seine Kollegen das Podest der Siegerehrung aufräumen nach dem Ski Freestyle Finale der Frauen in der Halfpipe im Genting Snow Park. FOTO: Sebastian Wells Foto-Serie aus Peking Fotograf Sebastian Wells: Das tägliche Olympia-Bild Von Sebastian Wells | 03.02.2022, 16:23 Uhr | Update vor 11 Std.

Viele Momente von Olympia gehen in die Geschichte ein. Der Fotograf Sebastian Wells richtet seinen Blick auf die Dinge abseits der Stadien in Peking. An dieser Stelle teilt er täglich ein Bild und berichtet von seinen Erfahrungen.