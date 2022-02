Novum: Bei den Winterspielen in Peking gewann das deutsche Team im Zweierbob alle drei Medaillen. FOTO: dpa Medaillenspiegel als Grafik Allzeit-Olympiabilanz: Deutschland liegt uneinholbar an der Spitze und | 17.02.2022, 15:29 Uhr Von Alexander Barklage Sven Husung | 17.02.2022, 15:29 Uhr

Norwegen führt den aktuellen Medaillenspiegel der Winterspiele in Peking vor Deutschland an. Anders sieht es bei der ewigen Olympiabilanz bei den Winterspielen aus. Selbst wenn der Vorsprung schmilzt, liegt Deutschland noch viele Jahre uneinholbar vorne. Ein Überblick in Grafiken.