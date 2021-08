Ein Tokio-Fazit: Olympia war besonders – aus vielen Blickwinkeln

Die Olympischen Spiele in Tokio werden uns noch lange in Erinnerung bleiben.

imago images/Xinhua

Osnabrück. Die Olympischen Spiele waren zuletzt das bestimmende Thema in der Sportwelt. Doch nicht nur sportliche Leistungen machten die Veranstaltung einzigartig – auch alles, was (coronabedingt) drumherum passierte. Ein Kommentar.

Die Olympischen Spiele in Tokio sind zu Ende, wobei sie in den vergangenen zwei Wochen nie ohne einen Zusatz ausgekommen sind: besonders. Im Zeichen der Corona-Pandemie waren es besondere Spiele, das war von Anfang an klar. Aber war es nun