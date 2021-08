"DOSB ein Auslaufmodell": Holen wir auch in Zukunft kaum Olympia-Medaillen?

Die deutschen Hockeyherren (hier mit Lukas Windfeder) waren eigentlich immer gut für eine Medaille. Doch in diesem Jahr gelang selbst ihnen kein Triumph.

imago images/Sven Simon

Tokio. Die Olympischen Spiele gehen zu Ende, und die Bilanz des deutschen Teams ist ernüchternd. Laut Schwimmlegende Michael Groß wird sich das auch bei den künftigen Olympischen Spielen nicht ändern.

Nach dem mäßigen Abschneiden deutscher Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Tokio erwartet der ehemalige Weltklasse-Schwimmer Michael Groß auch in Zukunft keinen Aufschwung. "Es ist leider absehbar, dass der deutsche Me