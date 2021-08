Die deutsche Mannschaft liegt sich nach dem gewonnenen Halbfinale in den Armen.

Kin Cheung/AP/dpa

Shibuya City. Deutschlands Tischtennis-Männer spielen bei Olympia in Tokio um Gold. Gegner im Finale sind zwar die übermächtigen Chinesen, doch Timo Boll und Co. nehmen den Kampf an.

Nach seinem verwandelten Matchball fiel Dimitrij Ovtcharov seinen Teamkollegen glücklich in die Arme und ließ sich dann auf den Hallenboden sinken.In einem Halbfinal-Krimi gegen Japan haben sich Deutschlands Tischtennis-Männer bei den Olymp