Johannes Vetter hat sich für das Speerwurf-Finale in Tokio qualifiziert.

Michael Kappeler/dpa

Shinjuku City. Johannes Vetter erlebt in Tokio ein großes Q(ualifikation) und ein großes V(erunsicherung). Der Gold-Favorit im Speerwurf hadert mit sich - erreicht aber dennoch das Olympia-Finale.

Sorgenvoll tippte sich Johannes Vetter an die Stirn. Der Gold-Favorit im Speerwerfen ist vor dem Olympia-Finale in Tokio verunsichert.„Es ist gerade hier oben relativ viel seit den letzten zwei, drei Wochen, das müssen wir bis Samstag in de