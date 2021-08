Deutschlands Bahnrad-Vierer der Frauen fuhr in Japan zu Gold.

Izu. Deutschland hat wieder einen Gold-Vierer. Lisa Brennauer und Co. triumphieren mit Weltrekord in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung. So wie es jahrzehntelang die Männer zelebriert haben.

Lisa Brennauer stemmte ihr Gold-Rad in die Höhe, Lisa Klein schlug ungläubig die Hände vors Gesicht.Der Frauen-Express ist bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben in Izu mit der nächsten Weltrekord-Show zu Gold in der Mannschaftsverfolgung