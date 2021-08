Olympiasieg von Julia Krajewski ist historisch und einfach nur fair

Überglückliche Olympiasiegerin: Die Lingnerin Julia Krajewski hat Gold im Einzel der Vielseitigkeitsreiter geholt.

imago/Stefan Lafrentz

Osnabrück. Mit dem Begriff „historisch“ sollte man durchaus vorsichtig umgehen. Nicht alles, was zum ersten Mal passiert, ist gleich geschichtsträchtig. Im Falle der Goldmedaillen von Aline Rotter-Focken und Julia Krajewski kommt man um diesen Begriff aber nicht herum – aus guten Gründen.

Ein kleiner Vergleich: Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney gingen zehn deutsche Ringer an den Start und holten keine Medaille. Die deutschen Ringerinnen hingegen konnten in Sydney gar kein Edelmetall erkämpfen – sie waren schlicht ni