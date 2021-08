Hopp oder Top: Handballer hoffen auf Verbleib in Tokio

Will mit Deutschlands Handballern noch länger in Tokio bleiben: Juri Knorr (r).

Swen Pförtner/dpa

Shibuya City. Nach einer guten Vorrunde gehen Deutschlands Handballer bei den Olympischen Spielen selbstbewusst in die heiße K.o.-Phase. Im Viertelfinale muss ein Sieg gegen Ägypten her, um den Traum vom Edelmetall am Leben zu erhalten.

Auf einen vorzeitigen Heimflug mit den deutschen Handballern hat Juri Knorr überhaupt keinen Bock. „Wir sind bereit für die K.o.-Phase und mental voll auf der Höhe. Es ist ein Spiel, das entscheidet über mögliche Medaillenchancen oder den W