Sie schaffte es als Schnellste durch den schwierigen Wasser-Parcours: Ricarda Funk.

imago images / Joe Giddens

Tokio. Die Slalomkanutin Ricarda Funk behält im olympischen Wildwasserkanal die Nerven und fährt zum ersten Gold für die deutsche Mannschaft. Doch wegen zwei Ereignissen ist ihre Stimmung eine Mischung aus großer Freude und Wehmut.

Und plötzlich war da in all dem Jubel ein Moment der Stille. Ob sie noch oft an Stefan Henze denken müsse, ihren ehemaligen Trainer, wurde Ricarda Funk gefragt. Während der Sommerspiele 2016 in Rio war Henze bei einem Autounfall tödlic