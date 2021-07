Das Olympiastadion ist bei diesen Spielen Sportstätte von Eröffnungsfeier und Schlussfeier sowie für die Leichtathleten und Fußball. Die Olympischen Spiele 2020 Tokio finden vom 23.7.2021 bis zum 8.8.2021 statt.

dpa/Michael Kappeler

Tokio. Für Olympia-Fans steht ein TV-Marathon an. So viele Sportarten und Entscheidungen gab es noch nie bei Sommerspielen wie diesmal in Tokio. Aber was sollte man in den gut zwei Olympia-Wochen nicht verpassen?

Die Olympischen Spiele in Tokio gehen mit einem Rekordprogramm an den Start. In 33 Sportarten werden 339 Entscheidungen fallen. Das sind noch einmal 33 Wettbewerbe mehr als 2016 in Rio de Janeiro. Ein Blick auf die Höhepunkte der Wettkampft