Olympische Spiele finden 2032 in Brisbane statt

In traumhafter Kulisse werden die Olympischen Sommerspiele 2032 in Brisbane stattfinden. Doch an der Vergabe gibt es Kritik.

Imago Images/Thomas Haupt

Brisbane. Brisbane erhält wie erwartet den Zuschlag und wird Gastgeber der Olympischen Spielen 2032. Zum dritten Mal finden damit Sommerspiele in Australien statt.

Brisbane ist Gastgeber der Olympischen Spiele 2032. Die Metropole im australischen Bundesstaat Queensland erhielt am Mittwoch von der 138. Session des Internationalen Olympischen Komitees in Tokio den Zuschlag für die Sommerspiele in elf Ja