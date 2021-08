Olympia in Tokio: Alle Medaillen-Entscheidungen am Sonntag

Amanal Petros (Mitte) startet für Deutschland am Sonntag beim Marathon. (Archivfoto)

imago images/Chai v.d. Laage

Tokio. Welche Wettkämpfe stehen in Tokio an? Bei welchen olympischen Sportarten hat das deutsche Team Chancen auf eine Medaille? Eine Übersicht aller wichtigen Entscheidungen am Sonntag.

Übersicht: Die wichtigsten Nachrichten rund um die Olympischen SpieleLive-Center: Verfolgen Sie hier alle Wettbewerbe, alle Medaillen, alles Wissenswerte rund um die SpieleAlle Entscheidungen des Tages im Überblick Empfohl