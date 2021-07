Max Kruse (r) und Trainer Stefan Kuntz sind heiß auf den Start des Olympischen Fußballturniers. Deutschland startet die Gruppenphase gleich gegen Top-Favorit Brasilien.

dpa/Matt Slocum

Tokio. In einer Neuauflage des Olympia-Endspiels von Rio startet die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstag (13:30 Uhr MESZ) gegen Brasilien in das olympische Turnier in Japan. Wir begleiten im Live-Center alle Entscheidungen, Medaillen, alles Wissenswerte und weitere Hintergründe zum größten Sportereignis der Welt.

Es ist das größte Sportereignis der Welt: Am Freitag, 23. Juli werden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Bis Sonntag 8. August verpassen Sie in unserem Liveblog keine Medaillenen