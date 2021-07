Wichtiger Sieg: Deutsche Handballer zwingen Norwegen in die Knie

Freude pur: Deutschlands Uwe Gensheimer (vorne) feiert den Sieg gegen Norwegen.

dpa/Swen Pförtner

Tokio. Am siebten Wettkampftag fährt das DHB-Team einen wichtigen Sieg gegen Norwegen ein. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

