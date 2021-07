Klar mit 6:4, 6:1 besiegte Alexander Zverev den französischen Außenseiter Jeremy Chardy – zur ersten deutschen Olympia-Medaille im Herren-Einzel seit 21 Jahren fehlt nur noch ein weiterer Sieg.

Vincenzo Pinto/AFP

Tokio. Alexander Zverev spielt gegen Ausnahmekönner Novak Djokovic um eine Olympia-Medaille und die Chance auf ein historisches Gold in Tokio. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

